Simeone: "Fernando Torres es un icono del club"

15/04/2018 - 19:59

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone ha asegurado que "la actuación de Fernando Torres ha sido muy importante" después de marcar el tercer gol y finiquitar la victoria ante el Levante, y que 'El Niño' "es un icono del club" al conseguir su gol número 100 en la liga.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Yo creo que fui bastante claro el otro día. Fernando es un icono del club haciendo goles o no, ganando títulos o no. Él tiene un puesto que no lo va cambiar un título o un gol más. Yo le dije 'quiero que vengas como jugador de fútbol'. Es difícil equilibrar el rendimiento con lo que es el sentimiento", explicó en la rueda de prensa tras el partido.

El Cholo se refirió así al inicio de la despedida de Torres, que dejará el Atleti a final de temporada, y se mostró satisfecho con los goles del madrileño y Correa. "La actuación de Fernando y Correa ha sido importante como la de todo el equipo. Los goles fueron de muy bella factura. Venimos de un esfuerzo muy grande y una vez más con pocos hombres respondimos espectacularmente. La competencia sigue subiendo. Debemos tener a todos enganchados para que salga beneficiado el club", aseguró.

También tuvo buenas palabras para Vitolo del que dice "es un jugador con mucho talento". Los tres partidos consecutivos que el canario lleva como titular son una buena muestra de que el técnico argentino mantiene la confianza en el ex sevillista. "Creemos en el jugador y a base de trabajo y valentía lo conseguirá", apuntó.

"La temporada del Barça en liga es extraordinaria. Nosotros intentaremos acercarnos. Si no lo conseguimos solo nos queda felicitarles", declaró Simeone sobre la posibilidad de seguir peleando LaLiga al FC Barcelona que se encuentra a 11 puntos de los colchoneros.

Por último, expresó su alegría ante el buen partido que realizaron sus jugadores, asegurando que "siempre había sensación de peligro" y que el Levante "siempre fue competitivo". Además, no escondió su opinión sobre el posible penalti sobre Griezmann. "Es extraño que estando tan cerca del gol Griezmann se tire. La amarilla es por las protestas y no por tirarse", finalizó.