Desactivar el wifi, dietas, inglés obligatorio...los otros cimientos de la Premier de Pep Guardiola con el Manchester City

Qué bonito sería que esos detalles hicieran ganar ligas y no los 853 millones de presupuesto que tiene el City, el club con mayor presupuesto del mundo, lo cual no ha impedido que el Liverpool con la mitad de presupuesto le haya metido 5-1 en Champions y le haya eliminado en cuartos.



¿Tenemos que creernos que si no es por los maravillosos detalles de Guardiola les meten 10? ¿No tendrá más que ver con que Guardiola dejó en el banquillo en el partido de ida al máximo goleador del equipo y en el de vuelta al Kun Agüero?