Calleja: "El Leganés se nos ha atragantado este año"

Vila-real (Castellón), 16 abr (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en rueda de prensa que el Leganés, rival al que reciben esta próxima jornada, se les ha "atragantado" esta temporada, ya que les eliminó de la Copa del Rey y les venció por 3-1 en la primera vuelta.

"El Leganés se nos ha atragantado este año, es un equipo que nos ha sabido jugar bien y que ha aprovechado nuestros errores. Ha sabido defender muy bien y salir a la contra para hacer daño. Sabemos que nos ha costado, pero es una experiencia que ya tenemos para saber lo que debemos hacer para que no vuelva a pasar", explicó.

"Los equipos que nos han dado la pelota nos han complicado mucho. Son equipos a los que no les importa no tener la posesión y que esperan robar, salir rápido y montar contragolpes. Saben vivir de nuestros nervios. Así que no espero nada diferente, vendrán a esperarnos atrás y aprovechar nuestros errores que se generen", añadió.

Para Calleja, sus jugadores deben llevar la iniciativa, defender en campo contrario, dominar el balón y finalizar jugadas para que el Leganés no puedan lanzar sus contras.

El técnico, tras los malos resultados cosechados en los últimos partidos jugados como local, abogó por pasar página y centrarse solo en el encuentro ante el Leganés y mantener la buena línea mostrada la pasada jornada en Sevilla.

"El equipo se encuentra bien, está seguro del trabajo que está realizando y convencido de que lo que hizo en Sevilla es el camino. Durante setenta minutos el equipo estuvo bien, mostró buen juego y dimos una buena versión, y queremos darle continuidad en este partido", indicó el técnico.

Ante lo apretado de la clasificación en la lucha por las plazas europeas para la próxima temporada, el entrenador dijo que "para mí la clave es no rendirse, el equipo que no baje los brazos y aguante hasta el final, será el que se lleve la clasificación".

"El equipo que se crea que lo tiene hecho, el que se confíe, puede que se equivoque. Nosotros somos conscientes de que esto va a ser duro hasta el final, por lo que no debes bajar los brazos pase lo que pase", prosiguió..

Calleja recordó que ahora "llegan seis partidos claves, en los que nos lo jugamos todo, de esos tres partidos son en casa. Por ello debemos ser conscientes de que queda el último esfuerzo, por lo que todos debemos dar todo para lograrlo".

"Todos tenemos que mirar al mismo objetivo y luchar por alcanzarlo, los jugadores en el campo y la afición desde la grada. Un último esfuerzo merece la pena. Es fundamental contar con el aliento y el ánimo de la gente. Tenerles ahí cuando las cosas se ponen complicadas es vital, por lo que espero que todos tiremos hacia adelante", concluyó.