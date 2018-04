Zidane ahora se desdice de su denuncia del antimadridismo

"Creo que el problema es al revés, hay más madridistas cada día"

"Dentro no se habla de esto para nada. El antimadridismo siempre ha existido"

"No estoy aquí para hablar todos los días y defendernos"

Zidane, durante el entrenamiento del Real Madrid. Imagen: EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, intentó aparcar el tema del antimadridismo que se ha desatado tras el penalti señalado sobre Lucas Vázquez que dio el pase a semifinales de la Liga de Campeones, y aseguró que "siempre ha existido" y que ve cada día "más madridistas".

Comenzó su rueda de prensa con pocas ganas de hablar de un tema que sabía centralizaría su presencia ante los medios, tras la polémica que acompañó a la vuelta de los cuartos de final de Champions y aún dura, pero acabó Zidane dejando varios mensajes con la intención de zanjarlo.

"Dentro no se habla de esto para nada. El antimadridismo siempre ha existido y creo que el problema es al revés, hay más madridistas cada día. Creo en eso porque es el mejor club y somos el equipo con más afición en Madrid. Esto se amplía cada día. Mejor hablar de lo positivo y no de lo contrario", aseguró.

Descartó Zidane que haya existido una orden del club para denunciar antimadridismo ni que él lo haya hablado con sus jugadores.

"Siempre han existido todas estas cosas, sobre todo en un momento particular en un partido. Dentro del vestuario seguro que entre ellos hablan de eso, pero yo con ellos no porque no hay que dar más vueltas a todo. Sabemos lo que hacemos cada día, hay que respetarlo y en general la gente respeta lo que somos", opinó.

El técnico no quiere convertirse en el defensor del madridismo en cada comparecencia y aseguró que solo denuncia lo que considera una injusticia.

"No estoy aquí para hablar todos los días y defendernos. Cuando para mí es injusto hay que decirlo, nada más. No estoy para criticar nada, cada uno opina, hay debates y así es mejor la vida, pero cuando es una cosa injusta que nos falta el respeto, tengo que decir las cosas con naturalidad", aseguró.

Todo ha cambiado respecto a la época en la que Zidane jugaba en el Real Madrid por las redes sociales que, según dijo, hace que sea "diferente" y provocan situaciones que "hace quince años no pasaban", pero las asume como "una realidad" y algo con lo que "hay que convivir".

"Pero lo que me interesa es que hay más madridistas en el mundo y es lo importante para el club", recalcó.

Nada de lo que está pasando tras el encuentro ante el Juventus, piensa Zidane que vaya a condicionar a la UEFA ni al colegiado que dirija el duelo de semifinales contra el Bayern.

"Es una sinrazón lo que están diciendo pero no estoy aquí para hablar otra vez de este tema. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y el árbitro el suyo, hablar de todas estas cosas es marear la perdiz. No voy a comentar, cada uno va a hacer su trabajo, estoy convencido", sentenció.