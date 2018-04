Thomas: "Estoy contento porque este año estoy jugando mucho"

Madrid, 17 abr (EFE).- El centrocampista ghanés del Atlético de Madrid Thomas Partey aseguró que esta temporada está "contento" porque está jugando mucho y dijo que el equipo está "bien" en el segundo puesto de LaLiga Santander.

"Creo que estamos bien, yo personalmente estoy contento porque este año estoy jugando mucho, el equipo va segundo en LaLiga, y no hay nada más que decir que vamos bien", aseguró Thomas en un vídeo ofrecido por el club.

El futbolista africano de 24 años, formado en las categorías inferiores del Atlético, ha participado esta temporada en 42 encuentros oficiales: 28 en LaLiga, seis en la Liga de Campeones, cinco en la Liga Europa y tres de la Copa del Rey.

En un vídeo en el que contesta a preguntas de los aficionados a través de las redes sociales, Thomas explicó que con el entrenador argentino Diego Pablo Simeone ha mejorado "muchas cosas", entre ellas el aspecto táctico, como presionar al contrario y cómo posicionarse en el terreno de juego.

"Simeone me pide que ayude al equipo defensivamente y atacando hacia adelante y todo lo que estoy haciendo ahora, los consejos que me da, me ayudan" añadió Thomas.

El mediocentro estará disponible para el partido del jueves contra la Real Sociedad en San Sebastián después de haberse perdido el partido contra el Levante por sanción al haber acumulado cinco tarjetas amarillas.