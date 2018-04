(Previa) El Getafe busca el sueño europeo en Mestalla y el Eibar meter en problemas al Espanyol

17/04/2018 - 18:00

El Getafe y el Eibar tratarán de apurar este miércoles sus opciones de jugar competición europea el año que viene en sus respectivas visitas a un Valencia que no quiere descolgarse de la pelea por el subcampeonato y a un Espanyol que no puede despistarse para no verse metido en problemas, en partidos correspondientes a la trigesimotercera jornada de LaLiga Santander.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En Mestalla (19.30 horas), el Valencia intentará meter presión al Atlético de Madrid y al Real Madrid en la pelea por la segunda plaza de la tabla sacando un triunfo ante un Getafe que necesita regularidad para soñar con Europa.

El conjunto 'che' perdió la tercera plaza de la tabla tras caer en el Camp Nou por 2-1, de donde pudo arañar algo más positivo, y ahora buscará recuperarla con un triunfo que le haga superar provisionalmente a los de Zinédine Zidane, que juegan dos horas más tarde ante el Athletic Club.

Los de Marcelino García rompieron su gran momento de nueve partidos sin perder, con ocho victorias y un empate, y se quedaron a seis puntos de la segunda posición que ostenta el Atlético de Madrid, aunque están muy cerca de certificar su regreso a la Liga de Campeones que se podría producir en esta jornada si ganan y el Betis no lo hace ante Las Palmas.

Después del esfuerzo ante el líder, el técnico asturiano podría introducir cambios para este choque. De momento, Maksimovic y Murillo son los mejores situados para reemplazar a los sancionados Kondogbia y Gabriel, mientras que arriba Zaza y Santi Mina pugnan por ser el acompañante de Rodrigo.

Por su parte, el Getafe, décimo con 40 puntos, se presentará en Mestalla con el aval que le da su temporada y el hecho de haber sido el que puso fin a la condición de invicto del Valencia al derrotarle por 1-0 en casa, resultado que aspira a repetir para mantener sus opciones europeas.

Situado a ocho puntos del Villarreal, los de José Bordalás, con las bajas seguras de Ángel y Bergara y a la espera de que prospera el recurso por Flamini, expulsado en la victoria ante el Espanyol, no son tan fiables a domicilio, pero opondrán un choque aguerrido para arañar algo positivo de un estadio en el que pocos lo han logrado (Real Madrid y Villarreal ganando y Barça y Atlético empatando), del que han salido perdedores sus últimos cinco visitantes y en el que sólo ha ganado en una de sus nueve visitas ligueras (1-3, 2013-14).

DUELO DE MALAS RACHAS ENTRE ESPANYOL Y EIBAR

Por su parte, a la misma hora (19.30 horas), en el RCDE Stadium, el Espanyol afronta un importante partido ante la SD Eibar, en el que ambos tienen diferentes objetivos ya que los locales quieren acabar cuanto antes una temporada de nuevo lejos de lo esperado y los visitantes acabar con su mal momento para no renunciar a Europa.

El equipo catalán está inmerso en un ambiente un tanto enrarecido después de sumar una nueva derrota en el Coliseo Alfonso Pérez y quedarse en los puestos bajos de la tabla, a diez puntos de un descenso del que se quiere alejar cuanto antes.

Quique Sánchez Flores, técnico 'perico', tampoco ayudó con sus declaraciones tras la derrota y ahora habrá que ver la respuesta de la afición para echar una mano a un equipo que acumula cuatro jornadas sin marcar y sin hacer un gol.

Tampoco está en su mejor momento el Eibar, aunque el ambiente en el conjunto 'armero' es de mucha mejor sintonía tras cumplir de nuevo con los objetivos de salvarse con mucha antelación y pese a un inicio complicado.

Con 40 puntos, la sexta plaza sigue todavía al alcance de los de José Luis Mendilibar, lastrados por cinco jornadas sin ganar, y para poder pelearla tendrán que superar seguramente los 54 puntos que lograron el año pasado y que es el récord del club en Primera. El de Zaldibar pierde a Inui, Orellana y Ramis por lesión, pero recupera a Charles para tratar de mejorar sus últimos números ofensivos.

--HORARIOS DEL MIÉRCOLES EN LALIGA SANTANDER.

-Miércoles 18.

Valencia - Getafe. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 19.30 horas.

Espanyol - Eibar. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 19.30 horas.

Real Madrid - Athletic. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.30 horas.