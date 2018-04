Saúl o Vrsaljko, las opciones de Simeone para el lateral izquierdo en Anoeta

Majadahonda (Madrid), 17 abr (EFE).- El centrocampista Saúl Ñíguez o el croata Sime Vrsaljko son las opciones para el lateral izquierdo que baraja el entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, para el partido del jueves contra la Real Sociedad en Anoeta.

Simenoe no cuenta para este encuentro con ningún lateral izquierdo específico.

En el entrenamiento de esta tarde en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda (Madrid), con todos los futbolistas de la primera plantilla a excepción de los lesionados Filipe Luis y Diego Costa, el técnico comenzó la preparación del partido de la jornada intersemanal.

La práctica comenzó con ejercicios de fuerza de piernas y salto, para después pasar a desplegar un posible equipo titular frente a los suplentes y canteranos en medio campo de juego.

Fueron dos las variantes que probó Simeone, que, además de la ausencia por lesión de Filipe Luis, no puede contar con el francés Lucas Hernández, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

En primer lugar ubicó a Saúl en la banda izquierda de la defensa, una posición que ya ha ocupado momentáneamente en algún partido esta temporada, acompañado en la zaga por Vrsaljko por la derecha y el uruguayo Diego Godín y el montenegrino Stefan Savic en el centro.

El resto del equipo que ensayó fue un centro del campo compuesto por Víctor Machín 'Vitolo', el ghanés Thomas Partey, 'Koke' Resurrección y el argentino Ángel Correa; y los franceses Antoine Griezmann y Kevin Gameiro en la delantera.

Tras unos 15 minutos, hizo una modificación en ese once para jugar en un campo un poco más amplio, en la que incluyó a Juanfran Torres en la banda derecha, pasó a Vrslajko a la izquierda y reubicó a Saúl en el centro del campo junto a Thomas, Koke y Correa, con lo que Vitolo quedó fuera del posible once.

Entre estas dos opciones estará el once inicial que disponga el técnico argentino ante el conjunto de Imanol Alguacil, por lo que parece descartado que el elegido sea el canterano Sergi González, el otro lateral izquierdo puro con el que cuenta, que se entrenó con el primer equipo pero no fue elegido. El zaguero de Los Molinos (Madrid) se lesionó el 20 de marzo y no ha jugado con el filial desde entonces.

El Atlético tendrá este miércoles por la tarde su último entrenamiento antes de viajar a San Sebastián después de la sesión y jugar el jueves el duelo correspondiente a la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander.