Karim Benzema revoluciona Francia atacando a 'La Marsellesa' y asegurando que se siente argelino

El delantero dice que "llama a ir a la guerra y eso no me gusta"

Se siente argelino y juega con Francia "por motivos deportivos"

Foto: EFE.

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, ha expresado los sentimientos que le despierta la selección francesa de fútbol (con la que no juega desde finales de 2015), así como el himno nacional, 'La Marsellesa', en unas declaraciones que han generado revuelo en el país galo.

En una entrevista a Vanity Fair, el '9' del Real Madrid ha asegurado que se siente argelino y que solo juega con Francia "por motivos deportivos". El ariete, que no ha entrado en los planes de Deschamps desde que fue destapado el 'caso Valbuena', transmite su tranquilidad al respecto: "Ya tengo 30 años y dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben dónde estoy".

Benzema reflexiona sobre 'La Marsellesa', himno que no cantaba en sus apariciones con los franceses, algo por lo que fue criticado: "Si escuchamos bien la Marsellesa, llama a ir a la guerra y a mí eso no me gusta".

Respecto a su situación en el Real Madrid y el estado de la 'BBC', Benzema tira de ironía: "Ahora resulta que somos malos". Él, Cristiano y Bale forman parte de un grupo que, en palabras del francés, es un conjunto de "amigos".