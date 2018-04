Thomas: "Con Simeone he mejorado muchas cosas, sus consejos me están ayudando"

El centrocampista del Atlético de Madrid Thomas Partey dijo que está muy "contento" por la cantidad de minutos que está jugando esta temporada y agradeció al técnico Diego Pablo Simeone, las mejoras conseguidas y los consejos que le están "ayudando".

"Creo que ahora mismo estamos bien, vamos segundos en Liga y personalmente estoy contento porque este año estoy jugando mucho", afirmó Thomas en #LaPreguntaMahou.

El jugador ghanés alabó el trabajo de Simeone, con el que aseguró haber mejorado sus prestaciones a lo largo de estos años. "Con Simeone he mejorado muchas cosas, sobre todo tácticamente, como la presión, la posición o no perder tantos balones. También he mejorado muchas cosas gracias a mis compañeros por cómo nos entendemos a la hora de jugar", señaló.

Además, el mediocentro agradeció el cariño de su técnico así como el de la gente para seguir manteniéndose en la élite. "El míster me pide que ayude al equipo defensivamente y que ataque algunas veces. Sus consejos me están ayudando. Agradezco mucho a la gente que me ha ayudado desde un principio, como mi agente y mi padre a lo que hay que sumar mi trabajo y mi esfuerzo en el día a día", concluyó.