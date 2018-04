Alguacil (Real Sociedad): "Mirar al séptimo puesto es mirar muy lejos"

18/04/2018 - 14:28

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha reconocido este miércoles que apuntar al séptimo puesto en la tabla de LaLiga Santander es "mirar muy lejos" y ha asegurado que se centra en el reto de superar al Atlético de Madrid, segundo clasificado, en Anoeta en el partido correspondiente a la jornada 33 del campeonato.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"Mirar al séptimo es mirar muy lejos. Miramos al jueves, al Atlético de Madrid, con la intención de inicio de ir a por ellos y de conseguir una victoria", aseguró en rueda de prensa Alguacil, cuyo equipo está en la undécima posición a 8 puntos de esa séptima posición que, ahora mismo, defiende el Sevilla, y que podría dar puesto para la Liga Europa dependiendo de la final de Copa del Rey.

El técnico 'txuri-urdin' se marca el "mismo reto" de intentar ganar cada partido, y ahora toca el Atlético. "El reto es sacar los máximos puntos posibles y desde el inicio. Es verdad que el Atlético va segundo, es equipo de 'Champions', y que para el aficionado es más bonito. Pero no cambio los posibles tres puntos que podemos conseguir por los del Málaga, se trata de lograrlos", explicó.

En este sentido, reconoció que deberán hacer las cosas "muy bien" para poder sacar el partido adelante frente a un Atlético de Madrid "muy poderoso" que les llega en un "buen momento".

"El Atlético es capaz de presionar arriba, es difícil superar esa primera presión, y es capaz incluso en su casa de replegarse y dar el balón al contrario. Es el equipo que mejor maneja esas situaciones. A ver si somos capaces de hacerles daño de verdad", comentó.

Sobre Antoine Griezmann, formado en Zubieta, Alguacil comentó que da "un poco de pena" ver que está triunfando y no como 'txuri urdin'. "Estoy contento por él, está en un grandísimo momento en un equipo que pelea por cosas importantes, pero me hubiera gustado que estuviera aquí, queremos que los mejores estén aquí", subrayó.

Y en cuanto a medirse al 'Cholo' Simeone, sí aceptó que es otro "reto" para él. "Acabo de llegar, no es falsa modestia. Estaba hasta hace nada en el fútbol base, claro que para mí es un reto medirme a Simeone. El 'Cholo' está haciendo cosas importantes, pero no va a ser más reto que cuando tenga delante a Garitano, para mí todos son retos fuertes porque acabo de llegar", se sinceró.

Sobre su futuro, el preparador realista dejó bien claro que su idea no cambia, y que pretende volver al filial o al fútbol base cuando acabe la temporada después de coger las riendas del equipo tras la salida de Eusebio Sacristán por los malos resultados. Eso sí, de cara a un futuro, sí le gustaría volver a ser entrenador del primer equipo.

"Mi idea es clara y creo que la del club también, sobre todo la mía. Llegar al primer equipo tiene que ser un proceso y todavía me estoy formando. No he deseado esto, no era prioritario. Es verdad que aquí estoy, lo he aceptado, pero todavía me estoy formando y lo tengo claro, los resultados no van a hacerme cambiar de opinión", manifestó.