(Previa) Setién quiere hundir a Las Palmas y el Levante dar un paso de gigante ante el Málaga

18/04/2018 - 18:38

El Real Betis intentará mantener este jueves su gran momento de resultados y juego ante una UD Las Palmas que ya no tiene margen de fallo para abrir brecha con sus rivales por Europa y el Levante buscará no dejar pasar el empate del Deportivo de La Coruña para sacar tres puntos claves y confirmar el descenso del Málaga, mientras que el Girona querrá seguir enganchado a la pelea europea en Mendizorrotza, los partidos que cierran la trigesimotercera jornada de LaLiga Santander.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En el Benito Villamarín, el técnico verdiblanco Quique Setién vivirá un partido especial ante su equipo de la pasada campaña y al que podría hundir definitivamente si el conjunto local logra su sexta victoria seguida.

El Betis está viviendo su mejor momento de la temporada en el momento adecuado y tras el empate del Sevilla con el Deportivo podría abrir más distancia con su vecino, séptimo, y al que podría dejar a diez puntos. Además, el domingo tendrá una dura visita al Wanda Metropolitano y lo ideal para los béticos sería llegar con el mayor colchón de puntos posibles.

Setién ha logrado principalmente mejorar las prestaciones defensivas de los suyos, que no han encajado en los últimos cuatro partidos, un factor que puede ser clave para recibir a un rival que no destaca sobre todo ni por su poderío ofensivo (8 goles como visitante) ni a domicilio (siete puntos de 48 posibles). El cántabro no podrá contar con el sancionado Javi García y podría repetir con el tridente ofensivo formado por Joaquín, Sergio León y Loren.

Por su parte, la UD Las Palmas sabe que sus opciones son reducidas y que pasan prácticamente por no perder en las jornadas que restan de cara a reducir los diez puntos que le separan del Levante y ante un calendario que es 'asequible'.

Por ello, ya es obligado para el conjunto grancanario el poner fin a la sequía de triunfos después de no hacerlo en las diez últimas jornadas. Paco Jémez seguirá con la baja de Peñalba y tiene la duda de Bigas, mientras que podría devolver al once a un Calleri, máximo goleador del equipo, pero suplente en los dos últimos partidos. Tana sigue sin contar para su técnico.

A la misma hora, en el Ciutat de València, jugará el Levante, el equipo que marca la salvación en estos momentos, y el Málaga, colista a 14 puntos y que en el caso de perder diría adiós matemáticamente a la categoría.

El conjunto 'granota' sabe que se encuentra ante una gran oportunidad de dar un paso de gigante hacia la salvación después de que el Deportivo de La Coruña sólo le recortase un punto tras empatar el martes con el Sevilla. Ganar ampliaría a siete la distancia con los deportivistas, un margen que, viendo el calendario de ambos, podría bastar aunque aún no sería definitivo.

Tras perder por 3-0 en el Wanda Metropolitano, el Levante afrontará esta 'final' sin los lesionados Pazzini y Doukouré y el sancionado Rochina, pero recupera a Coke Andújar, sancionado ante el Atlético, y a Luna, que ya se ha recuperado de su lesión, para buscar una tercera victoria seguida ante su público.

El Málaga, en cambio, llega con el conocimiento de que necesita un milagro para salvarse después de encajar dos derrotas seguidas y se presentará en Valencia como el peor equipo a domicilio con tan sólo cinco puntos logrados. La obligación malaguista es la de intentar seguir siendo competitivo y dejar su mejor imagen hasta final de temporada.

EL GIRONA SE JUEGA SUS OPCIONES EUROPEAS EN VITORIA

Finalmente, también a las 19.30 horas se medirán en Mendizorrotza el Deportivo Alavés, que quiere cerrar cuanto antes la salvación, y el Girona, que quiere salir de su mala racha para seguir enganchado a la pugna por la Liga Europa.

El conjunto vitoriano terminó de dejar atrás el pasado fin de semana en Ipurua un mal momento de tres derrotas seguidas y se plantará ante sus aficionados tras sumar siete de los últimos nueve puntos y en busca de batir de nuevo al rival frente al que se estrenó Abelardo Fernández con la recordada remontada en 20 minutos para levantar un 2-0 con un 'hat-trick' de Ibai Gómez.

El Girona, en cambio, no está atravesando una buena racha y sólo ha sumado uno de sus últimos nueve puntos, con especial mención a sus dos últimas salidas donde ha encajado nueve goles (6-3 en el Bernabéu y 5-0 en Anoeta). Aún así, está tan sólo a cuatro puntos de la séptima plaza y a siete de la sexta, aunque necesita recuperar su mejor versión cuanto antes.

Abelardo Fernández tendrá las bajas del centrocampista Alfonso Pedraza y del delantero Rubén Sobrino, mientras que Pablo Machín no podrá contar por sanción con el capitán Aleix Granell, pieza clave en el medio y cuyo puesto podría ser para Aleix García o Timor.

--HORARIOS DEL JUEVES EN LALIGA SANTANDER.

Alavés - Girona. González Fuertes (C.Asturiano)19.30 horas.

Real Sociedad - Atlético. Alberola Rojas (C.C-manchego) 19.30 horas.

Betis - Las Palmas. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.30 horas.

Levante - Málaga. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.30 horas.