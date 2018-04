LaLiga advierte que la auditoría al Córdoba no es por "impagos"

19/04/2018 - 13:49

LaLiga advirtió que el auditor por sorpresa enviado al Córdoba no ha sido por "tema de impagos", según resaltó a través de su director general Corporativo, Javier Gómez, quien añadió que si se trata de un tema de "límite de la plantilla" y "no es reincidente", el conjunto andaluz no tiene por qué descender.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"El caso del Córdoba no es por una cuestión económica o financiera, sino que se ha enviado una auditoría y veremos a ver qué nos dicen esas auditorías. Hasta que no terminen, no podemos decir nada", declaró Javier Gómez este jueves tras presentar el Informe Económico de la temporada 2016-17.

El conjunto andaluz realizó una importante inversión durante el mercado invernal, con la llegada de hasta nueve futbolistas. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, amenazó con un "expediente disciplinario" ya que entendía que se estaban "pagando a los futbolistas fuera de los contratos oficiales".

Por su parte, Javier Gómez valoró la situación del Córdoba y negó este tema pudiese acarrear un descenso a Segunda B. "Con los datos que tenemos por el momento, la auditoría no es por un tema de impagos, sino por otra cuestión. En un caso del que se habla de límites de la plantilla, si no es reincidente, no requiere un descenso", aseguró.

Precisamente, el directivo estimó que no se producirá ningún "descenso por impago" hasta final de temporada, consciente de que en la categoría de plata del fútbol español hay mucha "heterogeneidad". "Existen clubes con un ritmo menor porque no dan posibilidades de ingreso en Segunda. Por ejemplo, el Zaragoza y algún club más tienen una deuda importante y necesitan más tiempo para poder estructurarse", confesó.

TRABAJO PARA TOMAR "DECISIONES CORRECTAS" ANTE INVERSORES EXTRANJEROS

Por otro lado, el director general Corporativo comentó que LaLiga se encuentra "ocupada porque se tomen las decisiones correctas" de cara a la inversión extranjera en sus clubes, y aunque no tienen la "potestad de dar el visto bueno' a los inversores", ellos deben pasar "previamente" por la organización.

"Nosotros nos ocupamos de dar opinión a los clubes, luego ya la libertad de ellos no se la podemos coartar. Lo que sí es seguro es que LaLiga da una opinión fehaciente", aseveró el directivo.

Además, Javier Gómez habló de la expansión de LaLiga a Arabia Saudí y la llegada de nueve futbolistas saudíes para que el fútbol español tenga "más presencia", aunque estos apenas han tenido protagonismo. "Nos importa el largo plazo y eso a veces está reñido con la planificación a corto plazo", admitió.

Sin embargo, lamentó la poca presencia de esos nueve jugadores en sus respectivos equipos. "Lo estimulamos para dar visibilidad a LaLiga, en este caso en Arabia Saudí, aunque no lo veo yo como algo demasiado recurrente", concluyó.