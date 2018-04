Lete, sobre la posible pitada al himno: "Si se vulnera la normativa se actuará"

19/04/2018 - 13:59

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha asegurado este jueves que si en la final de la Copa del Rey del sábado en el Wanda Metropolitano (Madrid) entre Sevilla FC y el FC Barcelona se produce una esperada pitada al himno español por parte de la afición blaugrana, y se "vulnera la normativa", el Gobierno actuará al respecto.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"Es el cumplimiento de la norma. Respetamos la libertad de expresión pero si se ve que se conculcan o vulneran las normativas de la Ley Antiviolencia, se actuará como se viene haciendo habitualmente. Pido respeto para todos, que haya conciliación y diversión", aseguró Lete a los medios tras la despedida brindada este jueves a Martín Fiz, que este domingo intentará en Londres conquistar los seis grandes maratones para corredores de más de 50 años.

De este modo, el dirigente, que no aclaró ni detalló las consecuencias que podría tener esa posible pitada al himno en los prolegómenos de la final, comentó que, desde ese respeto a la libertad de expresión, también pide a los que vayan a pitar el himno "respeto" a los símbolos estatales.

"Evidentemente esa tolerancia o respeto que propugnamos la pedimos también para los que defienden los signos que nos unen a todos los españoles como los colores de la bandera y por supuesto el himno", expresó.

Lete dejó claro que no les "gusta mezclar la política con el deporte". "Le resta un enorme protagonismo para lo que debe ser el sábado, la gran fiesta del fútbol español. Es lo que creo que quieren ver los aficionados y los españoles les guste o no el fútbol", añadió en este sentido.

Por otro lado, sobre las palabras de Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, asegurando que la pitada al himno era una muestra de opinión o de libertad de expresión, no quiso entrar a valorarlas. "A mí no me gusta valorar las declaraciones que hacen en este caso presidentes de clubes, o de Ligas", señaló también en alusión a Javier Tebas, presidente de LaLiga, muy reacio a esa posible pitada.

"No valoro las declaraciones de Bartomeu aunque me cuesta creer lo que he leído. Aquí respetamos la libertad de expresión, acatamos las resoluciones judiciales que ha habido nos gusten o no, y quiero poner en valor que lo que queremos es que haya un buen partido de fútbol", sentenció.