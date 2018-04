Cabrera: "Dejarse ir sería tener una mentalidad mediocre"

Getafe (Madrid), 19 abr (EFE).- Leandro Cabrera, central uruguayo del Getafe, declaró este jueves que, a pesar de que el principal objetivo de la permanencia está cumplido, "dejarse ir sería tener una mentalidad mediocre" y por ello intentarán pelear por meterse en puestos europeos.

El Getafe, con 45 puntos, es octavo de la clasificación y se encuentra a seis del Villarreal, sexto de la tabla.

"Ahora mismo lo que no queremos es dejarnos ir porque sería tener una mentalidad mediocre. Quedan cinco partidos y el último mes no puede quedar empañado. Siempre salimos a ganar donde sea, es algo que hemos mostrado. Está en el carácter del equipo", dijo Cabrera.

"Disfrutamos de la victoria pero ya pensamos en ganar al Eibar. El objetivo de Europa está cerca pero hay que tener los pies en la tierra", confesó el futbolista uruguayo, titular en el último duelo frente al Valencia.

"Siempre es lindo ganar y más contra un grande y de visitante. Estamos contentos, pero ya solo pensamos en el Eibar", apuntó Cabrera, que opinó sobre el conjunto vasco.

"Es un equipo difícil. Físicamente van muy bien y será complicado ganarles. Es un rival al que respetamos muchísimo, pero vamos a salir a ganar", confesó.

Cabrera evitó pronunciarse sobre la posible renovación de José Bordalás, aunque sí reconoció que está haciendo un buen trabajo.

"No había tenido la oportunidad de trabajar con él, siempre lo tuve de rival. Sus equipos han sido del mismo corte, competitivos, dando lucha y muy difíciles. Ahora tengo la suerte de ser parte de este equipo. Todo el mundo está muy contento del trabajo que está haciendo. Nosotros estamos muy contentos y se refleja en la manera de jugar", dijo.

Leandro Cabrera llegó al Getafe en el pasado mercado de invierno en calidad de cedido hasta final de campaña por el Crotone italiano.

"Me gustaría seguir. Me he adaptado bien al club, a las exigencias del entrenador, pero quedan cosas por pasar y por hablar. No quiero pensar más allá de lo que supone jugar este partido", concluyó.