Garitano: "La tranquilidad y la pausa de Seedorf me han llamado la atención"

Madrid, 19 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, destacó como algo positivo en la previa del encuentro que deberá medir a su equipo contra el Deportivo de La Coruña la pausa del entrenador rival Clarence Seedorf pese a la situación complicada de los gallegos.

"En los equipos que ha estado como jugador ha estado siempre ganando. Está acostumbrado a ganar Champions, ligas... Me ha llamado la atención que cuando no tenía los resultados y la gente muestra intranquilidad, a mi él me ha transmitido una pausa y una tranquilidad que me han llamado la atención y que están bien", dijo.

"Su forma de ser será esa y a mi me ha gustado, me ha llamado la atención. Eso ha ayudado para que el Deportivo siga manteniendo esas opciones de salvarse cuando hace un mes era más complicado. Vamos a centrarnos en intentar jugar un gran partido y a ver si somos capaces de sumar", añadió en rueda de prensa.

Asimismo destacó el buen momento del contrario: "Viene de sumar siete puntos en los últimos tres partidos. Están consiguiendo resultados, jugando bien, aunque es verdad que van al límite. No han arrojado la toalla, va a poner a todos los rivales en dificultades grandes. Espero la mejor versión de un club muy importante con jugadores buenos. Estoy seguro de que el objetivo era diferente al que tienen ahora a principio de temporada".

Los suyos pueden salvarse si ganan: "Tenemos necesidad. No se ha conseguido nada y los partidos de casa son increíblemente importantes. Menos mal que sacamos adelante los partidos ante Celta y Sevilla, si no iba a costar mucho. Y va a seguir siendo igual. Si no somos capaces de sacar adelante el partido de mañana o sumar, cuidado. Los tramos de final de temporada son muy difíciles y muy complicados para todo el mundo".

"Hemos tenido que jugar muchos partidos muy importantes y este es el más importante porque es el que tenemos que jugar mañana. Jugamos en casa, sabemos de la importancia porque marcan los puestos de descenso. Es increíblemente importante y cuando pase este el siguiente también lo será", explico.

A Garitano le resulta indiferente lograr el objetivo de la permanencia en casa o fuera: "Ojalá pueda ser mañana y si no tendremos que ir al Bernabéu o donde sea para conseguir el objetivo. Da igual dónde conseguirlo. Lo importante es llegar y poder salvarnos, sea cuando sea. Mañana hay una oportunidad pero no será nada sencillo porque enfrente hay un equipo que está haciendo las cosas francamente bien y sacando buenos resultados. Intentaremos poner todo de nuestra parte para que así sea".

"Mañana tenemos una oportunidad pero a nosotros siempre nos han costado mucho las cosas. Para mantener la categoría hay que hacer muchas cosas bien. Ya vemos que por debajo hay clubes importantes. Hay que darle valor, seguir peleando, conseguir el objetivo y no conformarse. Hay que intentar ver hasta dónde somos capaces de llegar cada año. Hemos mejorado respecto a la temporada pasada y vamos a intentar poner el listón cuanto más alto mejor", comentó.

El entrenador cree que no tienen presión: "Presión aquí no tenemos. Llevamos una línea desde hace tiempo. Podremos estar mejor o peor pero la línea del equipo a la hora de afrontar los partidos está siendo muy regular y muy buena. Espero que en casa volvamos a ver la versión que estamos manteniendo últimamente".

Por otro lado se refirió a la renovación del secretario técnico Txema Indias: "Lleva tres años aquí. Las dos partes querían llegar a este acuerdo y me alegro por el club y por Txema porque es seguir potenciando al club. Me alegro por él porque quería quedarse aquí, espero que esté contento".

Pese a ello no habló acerca de si ese movimiento podría ayudar también a su propia renovación: "Tengo en cuenta todo lo que pasa pero ahora estamos centrados en el partido, en el Deportivo, en intentar sacar eso. Lo único en lo que me centro es en los partidos de aquí a final de temporada".