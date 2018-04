Unzué: "Si ganamos al Valencia tendremos opciones en Europa seguro"

20/04/2018 - 14:11

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, dio mucha importancia al partido ante el Valencia, cuya victoria puede darles "opciones seguro" de entrar en puestos europeos, y pendientes de lo que suceda en la final de Copa, un partido que por "absoluto egoísmo" espera que se lleve el Barcelona.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Sinceramente, si mañana somos capaces de ganar, vamos a seguir peleando y tendremos opciones de alcanzar el séptimo puesto seguro. Mañana es un día clave, pero para que sea clave, primero tenemos que ganar", comentó Unzué en rueda de prensa antes de valorar el "gran momento" que vive el Valencia pese a su reciente derrota ante el Getafe.

"En estas últimas jornadas ha tenido que llevar el peso del partido y les he visto con una gran capacidad con el balón y con futbolistas de calidad para jugar por dentro", explicó el entrenador del Celta, que advirtió de los "laterales de largo recorrido" del Valencia, portadores de gran parte del peligro ofensivo por los costados, y un "4-4-2 muy bien trabajado" que identifica a Marcelino García Toral.

"En el aspecto defensivo, sus equipos son muy reconocibles, con un repligue en el medio bastante agresivo", dijo Unzué, que continuó elogiando a su homólogo en el Valencia. "No es fácil lo que ha conseguido con este equipo, porque más allá de que tiene un buen equipo, a veces esos equipos son mejores o peores dependiendo de lo que tú seas capaz de transmitir y del rendimiento que consigas en tus jugadores", valoró.

"Y allí hay jugadores, como Rodrigo, Parejo, Soler o Zaza, cuyo rendimiento respecto a años anteriores ha mejorado. Tiene mucho mérito y eso ha hecho que, exceptuando algunas jornadas a mitad de temporada donde tuvieron un pequeño bajón, consiga estar donde está", añadió.

"FIRMABA QUE IAGO ASPAS Y PAREJO PUDIESEN ESTAR"

Para la visita del cuadro 'che' a Balaídos, Unzué afronta la baja "sustancial" de Iago Aspas. "No puedo lamentarme ni debo. Desde el momento en que supe que estaba lesionado, me centré en las soluciones. No tengo ninguna duda que con lo que tenemos vamos a ser competitivos", confesó.

Entre las alternativas que plantea el Celta, el equipo cuenta con futbolistas que pueden dar "matices diferentes" y en los que su entrenador confía puedan dar el "mejor rendimiento posible".

Por contra, el Valencia también asume la baja sensible de su capitán, Dani Parejo, expulsado frente al Getafe. El entrenador del cuadro vigués admitió que es una "baja importante" para Marcelino, pero si tuviera la "posibilidad" de que ambos internacionales con España estuviesen disponible, él lo "firmaba".

Además, el lateral izquierdo Jonny tampoco estará disponible por sanción, abriendo hueco a Mazán, quien no juega desde la visita a Mendizorroza a principios de febrero. "Barajo diferentes opciones, aunque él está recuperado totalmente y su ritmo de competición es igual al de sus compañeros", comentó su técnico, que también fue preguntado por la final de Copa.

"No sería sincero si digo que me va a dar igual. Para mí, es una final con mucha miga porque son los dos equipos donde he estado más tiempo en mi carrera deportiva. A los dos les tengo mucho cariño, pero por absoluto egoísmo, creo que todos los que estamos en esta ciudad iremos con el Barcelona", resaltó.

La lucha por entrar en Europa cada vez está más apretada, sobre todo una Real Sociedad, de quien se esperaba tuviera un tramo final "sin aliciente", pero una buena dinámica les ha hecho meterse en la pelea. Para Juan Carlos Unzué, habrá "mucho enfrentamiento directo" que hará que no sea "fácil sacar puntos".

Finalmente, Unzué no quiso "usar como excusa" el poco descanso de su equipo tras recibir al Barcelona el pasado martes. "Nuestros últimos dos meses han sido prácticamente semanas completas. Además, que ellos jugaran 24 horas después ya le ha condicionado a Marcelino en parte de sus alineaciones, no sólo para nuestro partido", concluyó.