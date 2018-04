Jesús Vallejo: "Contra el Bayern será una eliminatoria muy igualada"

20/04/2018 - 14:24

El defensa del Real Madrid Jesús Vallejo augura una "eliminatoria muy igualada" de semifinales de la Liga de Campeones contra un "equipazo" como el Bayern de Múnich alemán, mientras que, sobre su primer año en el conjunto madridista, considera importante que ha estado "preparado" para cuando Zinédine Zidane le ha necesitado.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Será una eliminatoria muy igualada. Ellos son un equipazo, pero lo tenemos muy claro y tenemos que hacer partidos buenos en la Liga para preparar el partido en Múnich y luego pensar en la vuelta en el Bernabéu", señala Vallejo en unas declaraciones facilitadas por 'Mahou'.

El choque llega tras las dudas ofrecidas ante la Juventus en cuartos, sobre todo tras un choque de vuelta que no fue "fácil". "Pero el equipo supo aguantar bien ese tirón de ellos y esos tres goles. Me quedo con que pasamos que es lo más importante y con mis sensaciones de seguir sumando minutos que está bien", remarcó el aragonés, que fue titular en ese encuentro donde tuvo sensaciones "muy buenas".

"Estoy muy contento a nivel personal y en el profesional he tenido algún contratiempo en forma de lesión, pero en líneas generales lo que me ha tocado jugar me he notado muy adaptado a mis compañeros y sobre todo estando preparado cuando el mister lo ha requerido", añadió.

Por otro lado, el joven central se somete a un peculiar test en el que revela que Cristiano Ronaldo "imita muy bien, sobre todo la forma de andar de Rafa (Varane), que Marco Asensio "transmite mucha alegría", que Sergio Ramos y Marcelo suelen ejercer de DJ's, que Isco "tiene fama de dormir mucho en su casa" o que ve a Nacho Fernández dando "la talla como entrenador" en el futuro.