Marcelino siente como "una puñalada en el corazón" las críticas a sus jugadores menos habituales

20/04/2018 - 15:12

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García, ha asegurado que siente "una puñalada en el corazón" cuando escucha críticas a sus jugadores menos habituales, al tiempo que ha avisado de que deberán rendir a su "menor nivel para poder ganar en Balaídos", en el duelo de este sábado ante el Celta.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"El Celta no pierde desde diciembre en Balaídos, siendo un equipo capaz de generar 17 ocasiones al Barcelona, empatar al Real Madrid o meterle cuatro al Sevilla. Sabemos que tenemos que hacer un partido a nuestro mejor nivel para poder ganar en su estadio", comentó Marcelino en rueda de prensa.

Para el próximo encuentro, el técnico valencianista espera olvidarse de la pasada derrota y conseguir una victoria que les afiance en el cuarto puesto. "Nuestra obligación es ofrecer el máximo y jugar cada partido como una final, no influyen las circunstancias del resultado anterior. Debe ser nuestra mentalidad y es nuestra responsabilidad", declaró.

De cara a la visita a Balaídos, la ausencia de Dani Parejo por sanción será "muy importante" para su equipo y lo comparó con la ausencia de Iago Aspas por el cuadro vigués. "El número de participaciones y el rendimiento de ambos puede calificarse de extraordinario y nos hubiera gustado. A mí, particularmente, que estuvieran los dos", confesó.

El madrileño recibió la roja directa en la derrota ante el Getafe tras una posible agresión sobre Jorge Molina. Su técnico consideró que en ese encuentro se produjeron otras "acciones más merecedoras" de expulsión y habló con el futbolista para "evitar" este tipo de situaciones.

Por otro lado, el conjunto 'che' viene de una sorprendente derrota en casa ante el Getafe que fue objeto de crítica por una posible relajación del equipo. "No ha habido falta de actitud en absoluto porque este equipo ha venido demostrando es un extraordinario trabajo", valoró.

"Acercarnos al final también puede propiciarlo y es evidente que el pasado miércoles contra el Getafe, posiblemente, hicimos la peor primera parte de la temporada en Mestalla", continuó.

"SI ME PONGO NERVIOSO, NO MEREZCO SER ENTRENADOR DEL VALENCIA"

El técnico asturiano sintió como una "puñalada en el corazón" las críticas a los futbolistas con menos minutos, responsabilizándoles de la derrota. "No ganamos porque no tuvimos continuidad en el esfuerzo que requería el partido, en el juego porque concedimos ocasiones fáciles y porque no creamos oportunidades", justificó.

"No es por culpa de dos jugadores, posiblemente junto a Jaume y Maksimovic los cuatro que más ilusión tenían puesta en el partido. No me parece justo y el entrenador es siempre el máximo responsable", añadió.

Además, la victoria del Betis sobre Las Palmas (1-0) amenaza el acceso de Liga de Campeones del Valencia. "Si yo me pongo nervioso en esta situación, faltando cinco partidos y sacándole 10 puntos, no merezco ser entrenador del Valencia", defendió Marcelino.

Por su parte, el propietario del club 'che', Peter Lim, viajó a Valencia aunque no se reunió con su entrenador. "Hay tiempo para todo. A mí me ocupa el buscar soluciones, que el equipo gane y certificar matemáticamente la 'Champions'", comentó.

Finalmente, Marcelino valoró la posibilidad de fichar a Gonçalo Guedes para la próxima temporada. "Creo que Guedes sería un buen jugador para el Valencia por su juventud, su talento, por cómo trabaja y por los conocimientos del grupo y de la competición. A partir de ahí, el resto de situaciones se me escapan", concluyó.