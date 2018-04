Ivan Rakitic: "El doblete no tendría más éxito si el Real Madrid no gana la 'Champions'"

20/04/2018 - 17:59

El centrocampista croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic, dejó claro que un posible doblete azulgrana con Liga y Copa del Rey "no tendría más éxito" si el Real Madrid no ganase la Liga de Campeones y afirmó que necesitarán "un partido completo y perfecto" para batir este sábado en la final copera a Sevilla, un partido que no se habría perdido por nada del mundo pese a su lesión en la mano.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

"Una cosa no quita la otra, ellos pelean por lo suyo como nosotros por lo nuestro. Dos títulos nuestros no tendrían más éxito si ellos no ganan la 'Champions' ni al revés", aseveró Rakitic este viernes en rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey, donde remarcó que se tienen que limitar a "pensar en mejorar" sus cosas.

De todos modos, advirtió que quieren "ir hacia delante" a la hora de pensar en un doblete por tener el título liguero prácticamente sentenciado y disputar la final copera. "Para conseguirlo primero hay que ganar este sábado", apuntó. "Vamos con ilusión de ganarla pero sabemos que va a ser complicado", añadió.

Además, confesó que "una espina por la 'Champions' va a quedar sí o sí". "Pero no por tener un número más alto de títulos sino porque tuvimos muy cerca pasar una ronda más y de pelear por más títulos. Si acabamos con dos títulos sería un éxito muy, muy grande", comentó.

"Ojalá que todos los años ganásemos todos los títulos, habrá que cogerlo como primer objetivo para la temporada que viene, pero no hay que pensar en más adelante o en lo que hubiera pasado porque las cosas son como son y hay que aprender de ello", señaló.

De cara al duelo contra el Sevilla, aclaró que "cada partido es diferente" y que los dos deben "olvidar" los jugados esta temporada, aunque hay que "analizarlos, por supuesto". "Hay que ir a hacer nuestro mejor partido posible contra uno de los mejores de nuestra liga para seguir haciendo historia y conseguir el título", recalcó.

Rakitic demandó "hacer un partido completo y perfecto" para demostrar que están "bien" y estar exclusivamente "centrado" en él, dejando de un lado "todas las otras cosas, de las que tiene que hablarse", en relación al ambiente que rodea al partido y la más que posible pitada de la afición azulgrana al himno español. descentrar.

El croata, que recordó que ha ganado "todas las Copas del Rey" que ha jugado con el Barça, aseguró que el parón por su lesión y operación en la mano no le había venido "muy bien" porque no quiere "fallar ni a un rondo", aunque no escondió que este descanso le haya podido venir mejor para "relajar un poco la cabeza".

ACABO DE CUMPLIR 30 AÑOS Y ME ENCUENTRO MEJOR QUE NUNCA"

"Siempre quiero ir a por más y me habría gustado más esta en el campo ayudando. Además, no llevo bien ver los partidos por la tele", confesó. "Si queremos competir y ganar todo hay que estar preparado para todo. Los años pasan y la ilusión tiene que ser más fuerte que el cansancio", declaró.

El internacional tiene claro que la Copa "es un título muy, muy importante y que no te lo regala nadie", aunque comprende que a otros equipos, entre ellos el Sevilla, "a lo mejor les da algo diferente" porque no pueden jugar finales todos los años. "Pero tenemos la ilusión al cien por cien", admitió, dejando en manos "de la prensa o del club" el decir si está en su mejor momento.

"Cuando pasas años en cualquier empresa vas subiendo escalones y la gente te conoce mejor y lo que puedes dar. Acabo de cumplir 30 años y me encuentro mejor que nunca", asumió, lleno de "orgullo" por poder seguir "sumando" en una final "mucho más especial" por su pasado sevillista.

De cara al planteamiento del rival, Rakitic resaltó que no pueden "elegir" cual ser el mejor, pero que "lo más importante" es que estén "cómodos" y que todos sepan lo que deben "hacer", mientras que no duda de la labor de Jasper Cillessen, titular en detrimento de Marc-André ter Stegen.

"Le gustaría estar mucho más pero entiende que con Marc en este momento tenemos el mejor portero del mundo. Tener el portero titular de Holanda esperando su oportunidad da mucha confianza al equipo y él demuestra en todo momento que está preparado para competir. Con sus paradas en semifinales contra Valencia tiene parte de culpa de que estemos en esta final", sentenció.