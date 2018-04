Rakitic: "No recuerdo que Iniesta haya dicho que está hecho lo de China"

20/04/2018 - 18:12

El centrocampista croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic, apuntó que él no ha oído de parte de Andrés Iniesta que el manchego, "parte del escudo" del club, se vaya a marchar a final de temporada al fútbol chino como se está rumoreando, algo que podría anunciar tras la final de la Copa del Rey de este sábado.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

"No recuerdo que Andrés haya dicho que está hecho", indicó Rakitic con una sonrisa este viernes en la rueda de prensa previa a la final copera. "Lo que tengo que decir y repetir es que tome la decisión que tome hay que respetarla al cien por cien", añadió.

El internacional, "gran amigo" del de Fuentealbilla, apoyará a este "en lo que sea". "Pero no hay que hablar ahora de eso hasta que Andrés se ponga enfrente y nos explique su decisión. Es parte del escudo y todos miramos lo que va haciendo", recalcó.

Por otro lado, aclaró que no ve a Ernesto Valverde triste tras la eliminación en la Liga de Campeones. "Le he visto de arte, con las mismas ganas y bromas. Triste después de Roma también lo ha estado mi hija pequeña. No se merece una alegría ni nada, todos queremos conseguir este título juntos", subrayó.