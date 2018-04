Garitano: "El punto es bueno"

Leganés (Madrid), 20 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, valoró positivamente el punto conseguido por su equipo ante el Deportivo de La Coruña que les permite acariciar la salvación matemática.

"La idea era intentar sacar el partido hoy adelante y mantenernos pero el punto es bueno. Se da la circunstancia de que hay que ir al Bernabéu y nos falta ese punto. Lo vamos a intentar. Queremos ver hasta dónde somos capaces de llegar en este último mes. Si conseguimos la salvación en el Bernabéu, bien", declaró en sala de prensa.

"Hoy el punto a nosotros nos viene bien, todo lo que no fuese perder. Estando a doce parece todo un poquito más sencillo, se tienen que dar muchas circunstancias para descender. El equipo está contento, eso es importante", apuntó.

Preguntado sobre si vio penalti en una posible mano de Albentosa dentro del área casi al final del choque, algo que fue protestado por su futbolista Dimitrios Siovas, respondió: "Conociendo a Siovas si protesta lo ha tenido que ver seguro muy claro porque si no, no dice nada. Era una jugada de mucha gente y el árbitro o el línea no lo habrán visto, es una parte del fútbol".

Además habló de la actuación del guardameta Iván Cuéllar: "Para eso están los porteros, para intentar parar las que les tiran. Hoy ha estado acertado. Ante el Villarreal, aún perdiendo, también estuvo acertado. A veces estás mejor o peor. Estoy muy contento".

Además se refirió a la final de la Copa del Rey, torneo en el que ellos cayeron en penúltima ronda ante el Sevilla: "Lo intentamos, queríamos desde el principio poder llegar a la final. Nos quedamos porque el rival fue mejor. Vamos a ver si otra temporada tenemos la posibilidad de poder seguir mejorando, aunque el margen de mejora es complicado".