Setién: "Lo que me importa es que si gana el Barcelona la Copa hay un puesto más para la Europa League"

21/04/2018 - 15:41

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha asegurado que solo le importa que "si gana el Barcelona la Copa hay un puesto más para la Europa League", pero que no piensa en "los títulos de los rivales" antes de enfrentarse este domingo (20.45 horas) en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid, "un equipazo".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Lo que me importa es que si gana el Barcelona hay un puesto más para la Europa League Eso nos podría ayudar a nosotros, al Sevilla, al Villarreal y a los que vengan por detrás. No me preocupo de los títulos de los rivales", explicó en la rueda de prensa previa al partido.

El Betis, que es quinto con 55 puntos, acumula una racha de seis victorias seguidas, la más larga de Europa junto al Olympique de Lyon, algo que según Setién "no es fácil de conseguir para el Betis". "Los equipos grandes pueden estar más habituados a que esto pase a menudo, pero para nosotros se cumplen muchas más expectativas de las que nos habíamos creado. Encima, sin encajar gol en cinco de esos partidos, lo cual es un dato enorme. Estos datos son extraordinarios y anecdóticos porque no son fáciles de repetir", declaró.

El técnico bético mostró su euforia en torno al equipo y a los resultados que se están obteniendo. "Tenía mucho miedo al partido de Las Palmas. Nos comprometió mucho en la primera parte, pero si hubiésemos resuelto algunas de las ocasiones el partido habría sido más cómodo. Las dudas se disiparon porque vi que estábamos muy metidos y centrados en el partido, hicimos lo que teníamos que hacer", aseguró.

Sobre el choque ante el Atlético, se mantuvo en la idea de que va a ser un partido difícil ante uno de los mejores equipos de España. "La realidad es que nadie tiene en la cabeza que va a ser un partido fácil, ellos son un equipazo como vienen demostrado desde hace muchos años. Te exigen una barbaridad, así que vamos a ver cómo se desarrolla y afrontamos lo que se presente durante el partido", explicó.

"Uno confía siempre en ganar todos los partidos que disputa. De todas las veces que nos hemos enfrentado es cierto que ganamos allí una vez, pero en otra nos metieron cinco. Ganar al Atlético no es nada fácil. El Atlético ha llegado a este momento con la plantilla muy justa, aun con eso, es el Atlético y va a jugar en su casa, donde le han metido cuatro goles en todo el año. No sabes qué tienes que hacer para marcar un gol allí. Defensivamente, junto con el Barcelona es el mejor equipo de España. Hablamos de un equipo extraordinario", manifestó sobre una de las salidas más difíciles de la temporada.

También se refirió al posible estado del césped, ya que el cruce será solo un día después de que se juegue la final de la Copa del Rey, pero aseguró que es un tema que "al atlético también le puede preocupar". Además, otro aspecto que tiene en cuenta el entrenador verdiblanco es la baja de Diego Costa, aunque declaró que los que salgan "tienen suficiente potencial para no preocuparse de si Costa no está".

En cuanto a la convocatoria, el Betis se ve acusado por la baja de varios futbolistas. "Rafa Navarro y Francis no están en condiciones de viajar, Guardado tiene un golpe en el peroné y tenemos varios jugadores con una afectación estomacal", explicó. Sin embargo, también hay buenas noticias para Setién con las recuperaciones de los mediocentros Fabián y Javi García. "Fabián tiene un golpe, pero no creo que tenga muchos problemas. Javi García ya se ha entrenado con el equipo y está descansado", aseguró.

Por último, alabó la solidez defensiva que está demostrando su equipo en las últimas jornadas. "Lo primero es el convencimiento de lo que hacemos. Lo segundo, es que todo el equipo ha sabido mantenerse en un estado de excitación alto. Eso es un punto importantísimo para poder llegar al final como hemos llegado nosotros. No nos hemos preocupado de más cosas que solamente de ganar. Hemos dejado de lado esa necesidad imperiosa que te obliga a veces a estar al límite y no te deja jugar tranquilo por la obligación permanente de ganar. Hemos querido jugar bien y hacer las cosas bien. Como consecuencia de eso tenían que llegar las victorias", finalizó.