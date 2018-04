Jémez: "No queremos descender delante de nuestra afición"

21/04/2018 - 17:03

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha asegurado que no quieren "descender" delante de su afición y que no es "momento de hablar del futuro de nadie" cuando las explicaciones "suenan a excusas", antes de enfrentarse este domingo al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas) en una situación muy complicada de salvar.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Vamos a tratar de ganar el partido porque no queremos descender delante de nuestra afición. Las explicaciones ahora suena a excusas", admitió la rueda de prensa previa al partido.

"No es el momento de hablar del futuro de nadie, solo mirar por el equipo. Pensar solo en que mañana no seamos matemáticamente equipo de segunda división, descender faltando cuatro jornadas nos haría mucho daño", sentenció el técnico del club amarillo que es antepenúltimo a 13 puntos de la salvación, cuando solo quedan 15 en juego.

A pesar del delicado momento del equipo, Jémez pidió apoyo a su afición, aunque entiende el malestar general. "Todas las explicaciones que pueda dar sonarán a excusas. La afición es libre para hacer lo que quiera y ojalá que en esta situación nos arropen", declaró.

Después de 11 partidos sin ganar, Las Palmas realizará cambios en su once para buscar un triunfo que les mantenga vivos. "Necesitamos tener frescura en el campo, porque te enfrentas a un equipo sin presión que no se juegan nada. "Es muy frustrante no encontrar portería, pero seguimos trabajando para poder generar ocasiones", aseguró.

Además, Jémez reconoció que los entrenadores siempre están "solos", pero él se siente arropado por sus jugadores. "Es normal que no hablen desde el club de todo lo que ha pasado porque no es momento de dar explicaciones", añadió.

Por último, sobre el vestuario, el técnico andaluz aseguró que el ánimo de los jugadores "no es el mejor". "Los jugadores saben de la importancia del partido de mañana, pero debido a la situación en la que estamos los ánimos no son los mejores", finalzió.