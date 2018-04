Luis Suárez: "No tapa lo de Roma, pero una Copa siempre es linda"

21/04/2018 - 23:55

El jugador del FC Barcelona Luis Suárez se mostró "muy contento" por haber conseguido la Copa del Rey tras derrotar al Sevilla de forma contundente (0-5) en la final disputada en el Metropolitano y aseguró que esta victoria "no tapa lo de Roma", pero recordó que ganar el torneo del K.O. "siempre es lindo".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Después de empezar como empezamos, está claro que fuimos muy superiores, tuvimos una gran actitud y se trabajó ordenado. Ha sido mérito de la concentración y sabiendo que era una final", analizó el delantero uruguayo, autor de un doblete, en declaraciones a TVE.

"Es un lindo momento para todos los culés. No sé si alguien ha ganado cuatro seguidas", añadió Suárez, que cree que esto no hace olvidar la eliminación en cuartos de final de la 'Champions'. "Son diferentes circunstancias porque el palo en Roma fue un golpe muy duro y tuvimos que revertir la situación. No tapa lo que nos pasó en Roma, pero una Copa siempre es linda", añadió.

Además, el '9' culé afirmó que "a principio de la temproada cualquier hincha hubiese firmado el doblete". "Lo que te da lástima es haber caído en cuartos después de la ventaja que llevábamos. El doblete es un mérito grandísimo, no es fácil conseguirlo, sobre todo por la regularidad de la liga. Cualquiera quisiera ganar este título", finalizó.