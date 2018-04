Jesús Navas: "Es un resultado muy duro"

22/04/2018 - 0:38

El jugador del Sevilla Jesús Navas lamentó haber caído en la final de Copa ante el FC Barcelona (0-5) y calificó de "muy duro" el resultado encajado este sábado en el Wanda Metropolitano.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"El equipo no ha entrado bien en el partido, no tuvimos control del juego y perdimos el balón muy rápido. Se ha hecho difícil. Ellos, sin embargo, no fallan. La ocasión que tienen te hacen gol, es un día duro y un resultado muy duro para nosotros", valoró el de Los Palacios.

"Ahora tenemos que pensar en la liga, tenemos que meternos en competición europea como sea y tenemos que dar más cada uno de nosotros", pidió Navas a la plantilla de cara a realizar un esfuerzo extra en estas jornadas finales.

Por último, Navas -único superviviente en la plantilla del Sevilla de la final de Copa que ganaron en 2010- envió un mensaje de ánimo a los seguidores de Nervión. "La afición lo da todo por nosotros, la actitud que tienen es increíble y ha sido una pena", finalizó.