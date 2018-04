David Soria: "Nos jugamos la temporada en los cinco partidos que quedan"

22/04/2018 - 0:52

El portero del Sevilla FC David Soria señaló a una mala lectura del partido como la dura clave que les hizo encajar la goleada (0-5) este sábado ante el FC Barcelona en la final de la Copa del Rey celebrada en el Wanda Metropolitano, al tiempo que aseguró que levantarán la cabeza porque se juegan "la temporada en los cinco partidos que quedan".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"No hemos sabido leer el partido desde el principio y según ha ido pasando hemos ido encajando goles. Anímicamente, nos hemos venido abajo. Ahora toca dar la cara, preparar los cinco partidos de liga que nos quedan, que nos jugamos estar en Europa y creo que es lo bastante importante como para levantarnos", indicó en zona mixta.

El meta andaluz lanzó ese mensaje de obligada reacción de cara al tramo final de liga, donde los de Montella necesitan al menos la séptima plaza de la tabla para una dura fase previa en verano por la Liga Europa. Soria aseguró que no fue un problema de actitud, la dura derrota que sufrieron ante un Barça que a la media hora ya mandaba por dos goles.

"No es la imagen. Cuando al descanso te vas 0-3, anímicamente te vas tocado y te vas jodido. El equipo falta de actitud nunca tiene, menos en una final, a nivel de juego lo único lo que he dicho, no hemos sabido leer el inicio del partido. Salíamos a la presión y no llegábamos y tampoco llegábamos atrás", lamentó.