Sorprendente declaración de Luka Modric: "Me veo jugando en la MLS"

Luka Modric, jugador del Real Madrid. Imagen: EFE

Luka Modric es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. El centrocampista croata se ha convertido en imprescindible para el juego blanco, pero su fútbol cada vez está más cerca de terminar. El '10' merengue cumplirá los 33 años en septiembre.

El centrocampista blanco termina contrato con el Real Madrid en 2020, con 34 años, y todavía no ha decidido su futuro más allá de la finalización de su contrato. Su idea es retirarse en el conjunto blanco.

"Uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, aún tengo dos años de contrato con el Real Madrid. Estoy feliz, siempre dije que me gustaría terminar mi carrera aquí, si es posible. Pero si no, me meo jugando en Estados Unidos", ha confesado en una entrevista para la televisión sueca SVT Sport.

Modric también hizo referencia a la nueva etapa de Zlatan Ibrahimovic en la MLS. Para el croata, el sueco es uno de los mejores jugadores europeos de los últimos tiempos. "Ha sido uno de los mejores jugadores de Europa de los últimos 10-20 años. Se fue. Es su decisión, le deseo todo lo mejor y que disfrute de fútbol allí. Aunque me gustaría tenerle un poco más cerca para verlo más, para disfrutar de su magia como en los últimos años".