Bronca de los jugadores del Sevilla con su afición en Atocha: Nico Pareja se enzarza y varias mujeres de jugadores acaban llorando

El central argentino Nico Pareja, uno de los capitanes de la plantilla del Sevilla, pidió este domingo disculpas después de que tuviera un incidente en la estación de Atocha de Madrid esta mañana a la vuelta de la expedición tras el 5-0 encajado ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey.

Cuando la plantilla sevillista estaba en Atocha para embarcarse en el tren con destino a la capital andaluza, un aficionado le recriminó la actitud del equipo en el partido del sábado en el estadio Wanda Metropolitano y el futbolista respondió e incluso tuvo que ser agarrado para que el incidente no llegara a mayores. El incidente provocó incluso que algunas de las parejas sentimentales de los futbolistas rompieran a llorar ante la gran tensión que se vivía.

"Quiero disculparme con la afición por el altercado en la estación, pero una persona ha venido a faltarme al respeto delante de mi mujer y mis hijas y solo le he dicho que nosotros somos los más jodidos. Llevo muchos años en este club y nunca he tenido un problema. Una persona sola no representa la afición que tenemos", apunta el argentino en la redes sociales.

"No he podido luchar en el campo y sin duda eso me está afectando y por eso uno está más jodido de lo normal. Vuelvo a reiterar mis disculpas a la afición por esto. Pero un padre como padre no podía permitir eso. Soy y seré sevillista siempre y las derrotas me duelen tanto como a ustedes pero no tenemos más opción que seguir peleando para revertir esta situación", añadió Nico Pareja.