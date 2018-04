El Arsenal se divierte antes de recibir al Atlético (4-1)

Londres, 22 abr (EFE).- El Arsenal rindió tributo este domingo de la mejor manera posible a su técnico Arsene Wenger y se dio un festín a costa de un inoperante West Ham United (4-1) antes de recibir en Londres al Atlético de Madrid, en el partido de ida de semifinales de la Liga Europa.

En el que fue el primer encuentro en el Emirates Stadium después de que el veterano técnico francés anunciara el viernes por sorpresa que dejará el banquillo después de 22 años, los 'Gunners' le dedicaron la mejor de las despedidas al entrenador más importante de su historia: un goleada reparadora que les carga de moral de cara a la cita continental del próximo jueves.

Entre pancartas de "Merci, Wenger" y "There's Only One Arsene Wenger" ("Sólo hay un Arsene Wenger"), el Arsenal se impuso sin excesivos aprietos a sus vecinos del este de Londres, que si bien soñaron con el empate, recibieron tres goles en los últimos ocho minutos que los condenaron a una derrota sin paliativos.

Después de una primera mitad sin tantos y con unos 'Hammers' que sólo presentaron batalla los cinco minutos iniciales, Nacho Monreal, goleador ocasional esta temporada, abrió el marcador al poco de iniciarse la segunda mitad.

No duró mucho la ventaja de los de casa ante el júbilo de David Moyes y los suyos, ya que en el 64, el austríaco Marko Arnautovic superó al colombiano David Ospina, titular hoy por la lesión de Petr Cech en la cadera, con un buen disparo para equilibrar la balanza.

El guardameta checo no fue la única ausencia este domingo sobre el verde, y a él se le sumaron algunos habituales como Mesut Özil -enfermo-, Jack Wilshere -tobillo- o Sead Kolasinac -tobillo-. Los londinenses, además, perdieron en la primera mitad al egipcio Mohamed Elneny, que tuvo que ser retirado en camilla, y es seria duda para el duelo ante el Atlético.

La reacción del Arsenal en los minutos finales fue encomiable y hasta tres veces cantaron gol los de casa desde el minuto 82 al 87. Primero fue Aaron Ramsey el encargado de adelantar a los suyos y después Alexandre Lacazette el que redondeó la goleada con un doblete.

Con este triunfo, los 'Gunners' rinden el mejor tributo posible a un Wenger que se dio un baño de masas como hacía tiempo no se daba en el Emirates Stadium y se cargan de moral antes del trascendental choque del próximo jueves en casa contra el Atlético de Madrid.