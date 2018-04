Garzón (IU) tilda de "atentado contra la democracia" requisar camisetas antes de la final de Copa

22/04/2018 - 18:02

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha tachado este domingo de "atentado contra la democracia" que la Policía Nacional interviniera camisetas por su color amarillo antes de la final de la Copa del Rey de fútbol de este sábado.

CÓRDOBA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Garzón ha manifestado que él no es "independentista", ni está de acuerdo "con las camisetas independentistas", si bien considera que "prohibir la entrada de camisetas en un estadio de fútbol por el color que lleva la camiseta o por el mensaje político que implica es un atentado contra los derechos fundamentales".

Al respecto, ha comentado que "el Gobierno del PP inició hace ya unos meses una deriva autoritaria y represiva que no tiene cabida en una democracia", cuando, a su juicio, "una de las virtudes de la libertad de expresión es que alcanza a los elementos que no gustan", de modo que "es evidente que la libertad de expresión no solo se encuadra dentro de lo que apetece o gusta, sino también aquello que no gusta o que no se está de acuerdo".

Por lo tanto, le parece que lo que ha hecho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "porque es una orden claramente del Gobierno del PP, es un atentado más contra la democracia y una deriva que acerca mucho más a países antidemocráticos que a los estándares de una democracia como se entiende en el resto de la Unión Europea".

En este sentido, ha calificado como "absolutamente censurable lo que ha hecho el Gobierno del PP, que debería comprender que el conflicto en Cataluña se resuelve con política, con diálogo y con propuesta".

Ante ello, ha defendido que en IU tienen propuestas a tal efecto, de manera que cree que "se va a tener que construir un nuevo país, que va a ser una república federal, donde ahí se pueden encajar todo tipo de sensibilidades y diversidades".

Sin embargo, ha insistido en que "la propuesta de poner en marcha a la Policía y la Guardia Civil sistemáticamente es una vulneración, que no solo afecta en este caso a los independentistas, sino que pronto afectará, como ya lo ha hecho en muchos casos la 'Ley Mordaza', a sindicalistas y a personas de cualquier territorio que protesten contra las leyes vigentes en cada momento".