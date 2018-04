Klopp: "No sé si la atmósfera puede ser mejor que ante el City, pero hay que intentarlo"

23/04/2018 - 17:14

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha pedido repetir este martes ante la Roma en Anfield, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, la "atmósfera" que les llevó a doblegar al Manchester City en cuartos, aunque con "respeto" fuera del estadio, después de que el autobús del conjunto 'citizen' resultase gravemente dañado cuando se dirigía al estadio para disputar el duelo de ida.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"No sé si la atmósfera puede ser mejor que ante el City, pero si es posible, intentémoslo", señaló en la rueda de prensa previa. "En el estadio, hagámoslo de nuevo y mejor. Fuera del estadio, mostremos el respeto que tenemos que mostrar. Este es un club fantástico, una familia del fútbol excepcional, conocida por su ambiente fantástico en todo el mundo, por lo que no es necesario tirar nada al autobús del equipo rival", añadió.

En este sentido, el técnico alemán recalcó que todo debe hacerse con "respeto" al contrincante. "Si podemos crear una atmósfera como la que creamos en el estadio, entonces hagámoslo, pero demostremos a nuestros rivales el respeto que se merecen. Todo el mundo sabe lo bonita y maravillosa que es Roma, pero no todas las personas saben lo maravilloso que es Liverpool; podemos mostrar lo maravillosa que es la gente de Liverpool, la ciudad, el espíritu del club y todas esas cosas", subrayó.

Sobre la eliminatoria, Klopp afirmó que ambos equipos "merecen" estar en semifinales. "Subí las escaleras en el estadio del Manchester City y alguien me dijo que la Roma había derrotado al Barcelona. No creía que fuese posible, pero nosotros hicimos algo similar ante el City", recordó. "Ambos tenemos la oportunidad de llegar a la final, y eso es lo que necesito. Es posible, así que vamos a darlo todo para lograrlo", añadió.

"Para la Roma es algo especial estar en semifinales, y también para nosotros. Eso significa que no estamos acostumbrados a estar aquí, pero eso es algo bueno. Hay muchas ganas y espero que eso se vea en el campo", expuso.

"TIENE MUCHO MÉRITO QUE SALAH HAYA GANADO EL PREMIO"

Por otra parte, se mostró muy contento con el premio del egipcio Mohamed Salah como mejor jugador del año en Inglaterra. "En una temporada en la que Kevin De Bruyne ha jugado a un nivel tan alto, tiene mucho mérito que Salah haya ganado el premio. Estoy feliz por él, puede estar orgulloso. Todavía no he hablado con él, estaba en Londres, pero cuando le vea quiero decirle a la cara lo que tengo pensado", señaló.

Además, aseguró que al delantero africano no le afectará el hecho de enfrentarse a sus excompañeros de la Roma, donde militó de 2015 a 2017. "Salah se dará cuenta en cuanto empiece el partido de que ya no son sus compañeros, y podrá volver a marcar como normalmente lo hace", manifestó.

"Perder a Mo Salah no fue fácil para la Roma. Perdimos a Phil Coutinho, y no nos hizo ninguna gracia. La Roma tiene mis respetos y si hay gente que piensa que no somos favoritos, ¿qué más da?", continuó el alemán en relación a la marcha del brasileño al FC Barcelona.

Por último, bromeó con la posibilidad de entrenar a algún club italiano en el futuro. "No creo que ningún italiano se interese en mí porque solo puedo pedir espaguetis a la boloñesa cuando voy a un restaurante italiano", dijo entre risas.