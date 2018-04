El Atlético, cinco certezas y cinco dudas para la visita a Londres

Madrid, 23 abr (EFE).- El Atlético de Madrid visita este jueves al Arsenal en Londres, en el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa, con las certezas que supone disponer de Jan Oblak o Antoine Griezmann, su fiabilidad en las eliminatorias europeas o su condición de favorito, pero con las dudas de Diego Costa, de dos partidos sin ganar, del bajón como visitante o del cansancio.

- CINCO CERTEZAS...

1 - La garantía de Oblak:

El esloveno es el mejor portero del mundo en este momento, un seguro clave para el Atlético y para su presencia en las semifinales de la Liga Europa y un guardameta imbatible este curso en 27 de sus 43 encuentros oficiales, con intervenciones salvadoras que valen puntos, victorias e incluso clasificaciones, como las que hizo en Lisboa ante el Sporting en los cuartos de final del torneo.

2 - Antoine Griezmann:

El delantero, que rotó este domingo ante el Betis, liderará al Atlético en Londres. No sólo es un goleador incontestable, sino que también es el futbolista que hace jugar a su equipo. Cuando pasa el balón por él mejora al conjunto rojiblanco. Ha marcado 18 goles en los últimos 20 partidos, suma 26 en esta campaña, ha logrado algún tanto en seis de las últimas nueve salidas del Atlético y ha firmado las dos últimas dianas fuera de casa del club rojiblanco.

3 - Las 19 victorias en 23 partidos de Simeone en la Liga Europa:

Es una competición en la que el Atlético ha participado tres veces a las órdenes del técnico argentino. La primera, en 2011-12, la ganó con una imponente serie de victorias, culminada en Bucarest con un 3-0 al Athletic; la segunda, jugada con los teóricos suplentes, terminó en dieciseisavos de final, y la tercera, la actual, está en semifinales. En sus 23 choques de este torneo, Simeone suma 19 victorias y cuatro derrotas, con 45 goles a favor y quince en contra. No ha empatado nunca.

4 - Las 63 visitas sin recibir gol del último lustro:

El Atlético de Madrid ha jugado 142 partidos como visitante en los últimos cinco años entre todas las competiciones; en 63 de ellas no recibió ni un solo tanto, un objetivo también este jueves en el estadio Emirates. Otra meta en Londres es marcar -sólo en 35 de esos choques se quedó sin batir la portería rival- y ganar. Sólo ha perdido en 31 de sus 142 encuentros fuera desde 2013-14. Ganó 72 de ellos, más de la mitad, e igualó en 39 ocasiones.

5 - La condición de favorito:

El Atlético se presenta en Londres como favorito. Ni siquiera sus últimos resultados ni la derrota en Lisboa, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, ni la entidad del rival ahora, el Arsenal, alteran una posición que ha mantenido desde que entró en juego en el torneo. Ha ganado cinco de sus seis duelos: 1-4 y 1-0 al Copenhague, 3-0 y 1-5 al Lokomotiv y 2-0 al Sporting. Sólo fue derrotado en uno, el más reciente del torneo, en Portugal por 1-0.

- ...Y CINCO DUDAS:

1 - Diego Costa:

No está completamente descartado, pero casi, según apuntó el pasado sábado Diego Simeone: "Los médicos irán informando, pero pienso que tiene pocas opciones de jugar. Seguramente estará para la vuelta". El delantero, con una lesión en los isquiotibiales, ha sido baja los últimos tres encuentros, mientras prosigue con su plan de recuperación, ya con ejercicios sobre el césped y con el balón. Su duda se mantendrá previsiblemente hasta última hora. Su vacante en el once, si no está listo, será para Fernando Torres o Gameiro.

2 - Dos partidos seguidos sin ganar ni marcar:

Un 3-0 frente a la Real Sociedad en Anoeta, su peor derrota de la actual temporada, y un 0-0 con el Betis en el Wanda Metropolitano son los últimos precedentes del Atlético rumbo a Londres. Un aviso para el conjunto rojiblanco ante el transcendental encuentro en el estadio Emirates. No combinaba ambas situaciones en dos choques seguidos desde el inicio del curso, con sendos 0-0 con el Valencia en Mestalla y con el Roma en el Olímpico a mediados de septiembre.

3 - El evidente bajón como visitante:

El Atlético ha bajado su productividad lejos del estadio Wanda Metropolitano en sus últimos diez encuentros de competición oficial. Ahí llegó con una sola derrota en sus 16 primeras salidas de esta temporada, pero desde entonces ha perdido más partidos, cinco, de los que ha ganado, cuatro, además de un empate. Ha caído, a la vez, en cuatro de sus últimos seis desplazamientos, dos consecutivos. "Mirarlo, observarlo e intentar corregirlo para los partidos que nos quedan tanto en la Liga como ahora en la Liga Europa", dijo Simeone.

4 - Una sola visita sin goles en contra de las últimas diez:

Dentro de ese rendimiento reciente como visitante, el Atlético sólo ha mantenido su portería a cero en uno de sus últimos diez partidos a domicilio, el 0-1 con el Málaga del pasado 10 de febrero. En el resto, con un global de 15 goles en contra, encajó algún tanto. Y en cuatro de ellos dos o más: en el 3-1 en la Copa del Rey con el Sevilla, al que luego doblegó en la Liga por 2-5; en el 3-0 ante la Real Sociedad y en el 2-1 frente al Villarreal. Antes de esa decena de desplazamientos, había dejado su portería a cero en once de sus dieciséis primeras visitas de la actual temporada.

5 - El cansancio:

Una plantilla corta desde el pasado febrero, con 19 efectivos, 17 de ellos jugadores de campo, con una serie de lesiones que le han mermado aún más -no ha dispuesto desde ese mes de todos sus futbolistas para ningún partido-, han imposibilitado algún descanso para varios de sus hombres, además ya dentro del tramo final del curso, con 52 partidos disputados por el Atlético. Por ejemplo, seis probables titulares en Londres superan los 3.000 minutos: los defensas Lucas Hernández (3.096) y Diego Godín (3.643); los medios Gabi Fernández (3.124), Saúl Ñíguez (4.420) y Koke Resurrección (3.694); y el delantero Antoine Griezmann (3.603). Godín, Koke y Griezmann descansaron en el once del domingo contra el Betis.