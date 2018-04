El divorcio que puede fracturar el Barça del doblete y las soluciones drásticas que manejan en el Camp Nou

La relación entre Valverde y Bartomeu ha llegado a un punto de casi no retorno

La amenaza de despido del técnico y su amago de dimisión, últimos vaivenes

El club no descarta modificar su área deportiva para aplacar al técnico

Josep María Bartomeu y Ernesto Valverde el día de la presentación del técnico. Imagen: Reuters

El FC Barcelona va camino de conquistar un doblete amargo que, institucionalmente, deja una profunda brecha. Esta ruptura amenaza con un divorcio de consecuencias desconocidas, puede que catastróficas en el flamante líder de Primera División.

Cuenta el diario Marca que las relaciones entre Ernesto Valverde, entrenador, y Josep María Bartomeu, presidente, se encuentran al borde de caer en un punto de no retorno. La intrahistoria de esta grieta comienza en Roma, cuando el Barça cayó eliminado sorprendentemente en cuartos de final del torneo después de haber ganado 4-1 el partido de ida.

Los días de después se asimilaron mal en la ciudad condal y en especial en una directiva que, a la vieja usanza, tirándose al monte de las reflexiones deportivas (y no tanto las administrativas) comienza a hacer correr por los mentideros blaugrana todo tipo de comentarios críticos contra el entrenador. Que si su fútbol no es ofensivo, que si agotó al equipo en los días previos al choque de Roma, que si no supo hacer los cambios a tiempo...

El tsunami de críticas acabó haciéndose incontrolable el miércoles cuando, tras la presentación de un libro de artículos sobre el Barça de Manuel Vázquez Montalbán, Bartomeu, en petit comité, habla ante periodistas y deja entrever que el puesto de Valverde está en entredicho si no gana la final de la Copa del Rey del sábado.

El mismo sábado al mediodía esa información se publica y acaba zarandeando el interior del vestuario culé, que se siente ninguneado por las altas esferas del club. Desde el propio Valverde, hasta los jugadores (ya con un currículum acumulado considerable de hartazgos hacia el presidente), todos se mostraron molestos por poner en duda al técnico.

Así, después de 90 minutos de exhibición y del 0-5 al Sevilla, el post título copero, más allá de ser feliz, continuó siendo agitado. Valverde considera la relación con el presidente (casi) rota e incluso, informó ayer el diario As, rumia la posibilidad de marcharse a final de temporada.

No ha sido el 'Txingurri' nunca un entrenador de aferrarse al cargo y sí a sus valores. El extremeño considera que su temporada en el club ha sido muy buena y que, más allá del fiasco de Roma, ha rescatado y dado forma a un equipo que en agosto, tras la Supercopa de España, parecía desahuciado fruto de la huida de Neymar.

Además, entiende que el club no le ha ayudado con los refuerzos. Salvo casos aislados (Paulinho y Cotuinho), los fichajes no están dando el rendimiento deseado. Está siendo la vieja guardia la que está manteniendo el barco a flote.

Despidos para calmar tensión

Mientras, en el palco ahora rebajan la tensión y afirman que no ven a Valverde saliendo. Es más, para solventar el lío, empieza a barajarse la posibilidad de que haya consecuencias, pero en los cargos intermedios.

Es decir, que podría haber revolución en puestos como el de Robert Fernández (director deportivo) o Pep Segura (responsable del área de fútbol). Su salida empieza a cobrar peso, no se sabe muy bien si porque en el Camp Nou están convencidos de que es lo correcto o porque, además, lo ven como un sacrificio justo para contentar a Valverde y que no amague con una espantada que dejaría al club colgado de la brocha, sin entrenador y sin una de sus estrellas (Andrés Iniesta) como preocupante preámbulo de la próxima temporada.