Tebas: "Iniesta es un estandarte, que se marche a China o la Premier es una mala noticia"

24/04/2018 - 14:10

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó como una "mala noticia" la posible marcha a final de este curso 2017-18 del centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta a la Liga china o a la 'Premier League' porque, según él, es un "estandarte" del fútbol español, y deseó la clasificación del Real Madrid para la final de la Liga de Campeones.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"¿A China? ¿A la Premier? Que Iniesta deje el fútbol español es una mala noticia. Que se vaya a la 'Premier' no me preocupa, porque la Liga española está preparada, me preocupa que se marche un estandarte", dijo Javier Tebas tras participar en la III Jornada de Fútbol Femenino en la sede de LaLiga.

Por otro lado, el presidente de la patronal de clubes no quiso polemizar sobre la retirada de camisetas amarillas a algunos aficionados del FC Barcelona antes de la final de Copa del Rey, el pasado sábado en el Wanda Metropolitano, a la que él mismo no asistió.

"¿Si estoy de acuerdo? No lo sé. Se tomó una decisión por parte de la policía y no sé nada más. Nosotros nunca hemos quitado esteladas ni nada del campo. Siempre creo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Los pitos? Escuché más el himno de España que los pitos", aseguró el mandatario de LaLiga.

Asimismo, destacó que el fútbol español y los aficionados del Real Madrid deben estar "muy orgullosos" por el conjunto blanco dispute este miércoles una nueva semifinal de la 'Champions'. "¿El favorito? Ocho semifinales consecutivas, puede ganar tres títulos seguidos. Espero que contra quien sea, pero que el finalista sea el Madrid", expresó.