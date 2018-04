Heynckes: "Para mí no hay favoritos, pero tengo una buena sensación"

24/04/2018 - 15:15

El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, considera que "no hay favoritos" en la semifinal de Liga de Campeones que su equipo va a disputar ante el Real Madrid, pero ha avisado de que tiene "una buena sensación" de cara a la eliminatoria que comenzará este miércoles en el Allianz Arena.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"En las semifinales están cuatro grandísimos equipos. Con Liverpool y Roma tienes dos equipos que eliminaron a Manchester City y Roma. Respetamos a todos los jugadores y todos los equipos" (...) Para mí no hay favoritos, pero tengo una buena sensación", analizó Heynckes ante la prensa.

Preguntado por cómo parar a Cristiano Ronaldo, reconoció que el portugués "tiene una carrera única". "Analizamos a nuestros rivales y nos preparamos para ganarles. Tenemos a Robert Lewandowski, que ha marcado 39 goles, así que la pregunta también debería ser cómo le pararán a él", comparó.

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue James Rodríguez, que juega en el Bayern cedido precisamente por el Real Madrid. El técnico alemán aseguró que, cuando volvió al club en octubre, encontró "un poco deprimido" al centrocampista colombiano.

"No estaba en buena forma y no se sentía bien. Yo me encargué de él, hablé mucho con él, largo y tendido. Poco a poco fue cogiendo confianza y ahora se ha abierto, se ha integrado. Ha rendido muy bien este año y se ha convertido en un jugador clave. Tengo la impresión de que en Múnich se siente como en casa", analizó.

En cuanto a los problemas físicos de su equipo, no despejó la duda sobre la participación de David Alaba y apuntó que "los grandes equipos deben ser capaces de hacer frente a las lesiones de grandes jugadores como Vidal". "Es un jugador de clase mundial, así que es una pena para él porque sueña con la 'Champions'. El equipo luchará por él", le prometió al chileno.

Además, el extécnico del Real Madrid rememoró la "fantástica sensación" que sintió cuando ganó la Copa de Europa en 1998 con el equipo blanco frente a la Juventus, equipo en el militaba precisamente su rival de este miércoles, Zinedine Zidane. "Me he medido a algunos entrenadores fantásticos en mi carrera como Johan Cruyff o Marcelo Lippi. Realmente me gusta la forma de jugar del Real Madrid con Zidane", alabó.