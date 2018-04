Kroos: "Un título de la 'Champions' no se compra con dinero"

24/04/2018 - 19:06

El futbolista alemán del Real Madrid Toni Kroos aseguró que la Liga de Campeones, competición donde su equipo se enfrenta al Bayern Múnich en la ida de semifinales este miércoles en el Allianz Arena (20.45 horas), "no se compra con dinero" y declaró que esperan a los de Jupp Heynckes "hambrientos" para enfrentarse a los madridistas.

"Espero un equipo muy fuerte, es una semifinal de 'Champions' y va a ser difícil, están en buena forma, no hay que decir más al respecto. Ellos, comparado con los últimos años, ganaron la Liga muy pronto, no han bajado el ritmo. Tengo una buena impresión sobre el Bayern, el año pasado cayeron en semifinales, quieren la final y esperamos un equipo hambriento", afirmó Kroos este martes en la sala de prensa del Allianz Arena.

El teutón dio la razón a su exentrenador Jupp Heynckes, que indicó que la 'Champions' "no se compra con dinero". "Tiene razón, un título de 'Champions no lo puedes comprar, si se pudiera no lo podríamos ganar porque no gastamos tanto", admitió con una sonrisa irónica.

"Para un equipo como el Real Madrid esta competición es algo especial, tenemos jugadores que pueden jugar al máximo nivel y lo pueden demostrar en partidos como este. Han ganado muchos títulos. Sabemos lo que tenemos que hacer gracias a la experiencia, eso es lo que nos ha llevado tan lejos", comentó.

El centrocampista aseguró ver mejor al Bayern este año en relación a anteriores campañas. "Creo que ellos están en mejor forma que el año pasado. Tenían bajas, en el partido de ida del año pasado faltó Robert Lewandowski y fueron a Madrid con lesionados. Hubo una prórroga y fue difícil. Tengo la sensación de que están muy en forma y están jugando mejor con Heynckes. Hay buen ambiente en el equipo y nosotros estamos aquí para cambiar ese buen rollo", apuntó.

El mediocentro alabó el trabajo del entrenador alemán en el Bayern. "Heynckes es una persona que está en forma, que demuestra que todo funciona. Cuando un equipo tiene buen ambiente es muy importante, tiene éxito. No se trata sólo de cuestiones tácticas y él lo consigue, eso lo viví yo y quizás es una de las claves. No tenía la sensación de que jugaran tan bien y ahora esa sensación no la tengo, eso se nota en el rendimiento", añadió.

Kroos no quiso destacar a ningún jugador del Bayern por encima de otro. "Conozco a todos mucho, por la selección y por el Bayern, pero si uno mira su alineación ve que en cada posición tiene muy buenos jugadores, hay que aceptarlo. Aún así, nosotros tenemos que hacer nuestro juego", señaló.

El internacional alemán fue consciente de la importancia del choque, donde se juegan sumar un título esta temporada. "Queremos pasar la ronda, para nosotros es muy importante esta campaña, es la única manera que tenemos de ganar un título. Estamos muy motivados, se ha visto todo este curso, es una cosa única ganar este torneo tres veces seguidas pero va a ser difícil. Nos hemos enfrentado a PSG, Juventus y ahora Bayern, no ha sido fácil, pero esperemos estar en la final", agregó.

"NO ME INTERESAN LOS MITOS DEL PASADO"

El madridista quiso desterrar el tópico del Bayern, al que se le calificó como 'bestia negra' del Real Madrid. "A un rival favorito se le gana con más claridad, no me interesan los mitos del pasado, lo decisivo es lo de ahora, lo que interesa es el presente. La realidad es que somos dos grandes equipos", manifestó.

El germano comparó su estancia en el Bayern con el Real Madrid, indicando que "las exigencias en ambos son parecidas" y que en la Liga de Campeones "uno tiene la sensación de que es un incentivo especial". "El que gane puede decir que es el mejor equipo de Europa, pero el Bayern también tiene ese hambre. Creo que el fútbol español es más apasionado que el alemán en lo que se refiere a las emociones y pienso que son dos clubes comparables por su tamaño", explicó.

Por último, Kroos se mostró contento de que Sergio Ramos vuelva a estar disponible después de no estarlo en la vuelta de los cuartos de final ante la Juventus. "Es un gran jugador y con los títulos que hemos ganado ha demostrado ser importante. Esperemos demostrar las cosas mejor que contra la 'Juve', tuvimos ocasiones y al final pasamos. Estamos muy contentos de estar en semifinales", concluyó.