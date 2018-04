La delegada del Gobierno en Madrid responde al Barça que su representante les felicitó por el operativo

25/04/2018 - 14:45

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha respondido este miércoles al Fútbol Club Barcelona que su representante en la reunión de seguridad de la final de la Copa del Rey les felicitó por el operativo de coordinación y que no trataron en ese encuentro cuestión alguna sobre las camisetas amarillas.

CERCEDILLA (MADRID), 25 (EUROPA PRESS)

El club catalán ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicaciones formales sobre la confiscación de algunas camisetas, bufandas, silbatos, pancartas y material de color amarillo a los seguidores barcelonistas por parte de miembros de la Policía Nacional, antes de la celebración de la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, celebrada el pasado sábado en el Wanda Metropolitano.

"No hubo ninguna decisión. Es más, en la reunión de coordinación estuvo una representante del FC Barcelona, que nos felicitó cómo habíamos hecho la coordinación de este partido, que era complejo por la novedad del estadio y porque son dos aficiones muy diferentes. Ese tema no se trató", ha indicado Dancausa a los medios tras la visita al Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de la Comunidad en el Puerto de Navacerrada.

La representante del Gobierno central en Madrid también ha señalado que no ha recibido ninguna carta de queja del presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y que si llega la responderá en la misma línea avanzada ayer en el Congreso de los Diputados por el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, quien "dijo claramente lo que había pasado, que no hubo indicaciones de ningún tipo, que en algunos casos la Policía aplicó la Ley de Violencia en el Deporte porque entendió que debía de hacerlo". "Fueron casos muy concretos y yo no entiendo las quejas", ha concluido Dancausa sobre la confiscación de algunas camisetas con lemas independentistas.