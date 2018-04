Wenger: "La principal fortaleza del Atlético es que no tiene una debilidad obvia"

25/04/2018 - 17:05

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, ha explicado que la "principal fortaleza" del Atlético de Madrid, su rival en semifinales de la Liga Europa, es que "no tiene una debilidad obvia", al tiempo que asegurado que no sabe lo que hará la próxima temporada, pero que su carrera no acabará cuando abandone el club inglés.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Yo diría que uno de los puntos fuertes del Atlético es que no tiene una debilidad obvia. Son un equipo muy eficiente y que puede usar cada momento débil de su oponente. En general, creo que esa es su principal fortaleza", valoró Wenger ante la prensa.

De cara al duelo de este jueves en Londres, avisó de que "las reglas en Europa hacen que el peso de un gol fuera de casa sea muy fuerte". "Es por eso que cuando juegas el primer partido en casa estás en una situación psicológica difícil porque sabes que tienes que marcar, pero también que cada gol que concedas puede ser una gran desventaja", analizó.

Antes de abandonar el Arsenal este verano, el galo quiere "lograr este título por los jugadores". "Quiero ganar algo con ellos porque siento que tienen una calidad mental especial. Mi mayor satisfacción sería tener éxito junto con el grupo de jugadores que tengo. Les he visto comportarse durante toda la temporada y se lo merecen", alabó.

Lo que no tiene claro es su futuro inmediato cuando dejé el club 'gunner'. "Honestamente, no sé lo que haré. ¿Descansaré un poco? No sé. Continuaré trabajando, eso seguro. Por el momento no estoy listo para comprometerme con nada más que dar lo mejor de mí en el Arsenal", declaró al respecto, reafirmando su confianza en el grupo de jugadores que dejará de entrenar próximamente.

"Estamos en la semifinal de la Liga Europa, así que estos jugadores tiene calidad y estoy convencido de que podemos mostrarlo de nuevo antes de que acabe la temporada. Estoy convencido de que en el futuro, con dos o tres incorporaciones, este equipo tiene calidad para luchar por la Premier", añadió.