Zaldua: "Sería muy bonito certificar la permanencia en el Bernabéu"

25/04/2018 - 20:32

El jugador del Leganés Joseba Zaldua reconoció que sería "muy bonito certificar la permanencia" este sábado en el Santiago Bernabéu (18.30 horas) y repetir la gesta de la Copa del Rey, aunque consideró que será un partido "completamente diferente" al que les dio el pase a semifinales del torneo del K.O.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Tenemos una oportunidad muy bonita para certificar la permanencia en Primera y más en un estadio como el Bernabéu. Ojalá sea así. Será muy complicado aunque en Copa ya dimos la campanada. Sabemos que será otro partido completamente distinto, pero las ganas y la ilusión no nos las quita nadie", dijo Zaldua tras participar en una actividad con los alumnos del colegio León Felipe.

En este sentido, Zaldua explicó que no deben fijarse en lo que haga el equipo de Zidane -aunque la cita sea entre medias de la eliminatoria con el Bayern-. "No hay que centrarse en las bajas del Madrid. Tenemos que centrarnos en nostros, en nustras posibilidades y nuestras balas. No hay que pensar si ellos juegan con el equipo A, B o C", añadió.

Preguntado por aquella victoria en Copa, el lateral vasco recordó que "son cosas que suceden muy pocas veces". "Y nosotros hemos tenido la suerte de poder hacerlo. Ganarle a un equipo grande a dos partidos es complicadísimo, pero si estamos acertados igual nos podemos llevar algo positivo", señaló Zaldua, consciente de que un punto en el Bernabéu o que no gane el Deportivo al Barça les dará la salvación.

Por otra parte, Zaldua dejó claras sus ganas por volver a la Real Sociedad. "Pertenezco a la Real hasta 2020, tengo contrato, es el equipo de mi vida y mi corazón y donde me gustaría jugar. En verano iré allí y depende de lo que quiera el club me tendré que buscar otro sitio, pero voy con la intención de quedarme y tener minutos", espetó.

"Siempre he dicho que quiero regresar. Es verdad que la experiencia fuera ha sido buenísima", dijo en relación al Lega. "Pero si la Real Sociedad me dice que tengo que buscar otro camino, lo buscaremos", finalizó Zaldua, que "sí" ve preparado a Asier Garitano para dirigir a un equipo como la Real. "Aunque sean clubes diferentes está preparador".