La Federación Sueca confirma que Ibrahimovic no disputará el Mundial

26/04/2018 - 16:56

El presidente de la Federación Sueca de Fútbol, Lasse Richt, ha descartado la posibilidad de Zlatan Ibrahimovic dispute el Mundial de Rusia, explicando que ha hablado con el veterano delantero y que le ha transmitido que se mantiene vigente su renuncia al equipo nacional.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Hablé con Zlatan el martes y me dijo que no ha cambiado de opinión sobre el equipo nacional. Eso es un no. Igual que ocurrió en anteriores listas de la selección sueca, Ibrahimovic no está siendo considerado para la convocatoria del Mundial que el seleccionador Janne Andersson anunciará el 15 de mayo", aclaró Richt a través de un comunicado.

Ibrahimovic, actual jugador de Los Angeles Galaxy y que dejó la selección sueca tras la Eurocopa 2016, es el máximo anotador de la historia del equipo nórdico con 62 goles en 116 partidos. Suecia está encuadrada en el Grupo F del Mundial junto con Alemania, México y Coreal del Sur.