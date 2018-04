Garitano: "¿Entrenar a un grande? Lo que es grande es poder estar trabajando"

Leganés (Madrid), 26 abr (EFE).- Asier Garitano (Bergara, 1969) vuelve al estadio Santiago Bernabéu este curso. Lo hace con un objetivo menos mediático que clasificarse para semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid pero sin duda más importante. Un empate podría valerle a su equipo para lograr la salvación matemática, aquello por lo que lleva peleando semana tras semana.

Garitano, en una entrevista con EFE, habló de ese objetivo, de la temporada de su equipo y de su futuro.

Pregunta: ¿Qué les enseñó la victoria copera en el Bernabéu y qué cree que aprendió el Real Madrid de ella?

Respuesta: En el caso del Real Madrid, habría que preguntarle a ellos. A nosotros nos enseñó que tienes que ir convencido de que las cosas pueden ocurrir y de que hay que ir a por ello sabiendo de la dificultad, porque el escenario es muy complicado. La estadística de la gente que ha ganado allí es mínima. Pero tenemos que intentarlo porque nos hace falta sumar un punto y además el rival nos va a exigir mucho. Vamos a ver si somos capaces de jugar un gran partido.

P: ¿Se le puede volver a ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu?

R: Nosotros vamos a ir con esa intención, pero es complicado. Ves las estadísticas y hay equipos que se pasan muchos años sin poder ganar en el Bernabéu. Poder hacerlo en la misma temporada dos veces, no sé si lo habrá hecho alguien. Iremos a por ello porque nos hace falta poder jugar un gran partido y sumar para certificar la permanencia. Con esa intención iremos

P: El encuentro ante el Leganés queda encajado en mitad de la eliminatoria de semifinales de Liga de Campeones que mide al Real Madrid con el Bayern. ¿Puede eso condicionar al rival?

R: El partido que tienen el martes es fundamental, importantísimo. Vienen de un gran resultado y si hay jugadores que puedan tener algún problema o que les interese que lleguen en las mejores condiciones al martes, eso les puede condicionar. Pero estamos hablando de un equipo y de una plantilla sensacional. Cualquiera que vaya a jugar es de alto nivel. Tenemos que intentar estar preparados y pensar única y exclusivamente en nosotros porque lo que vaya a hacer el rival no lo sabes

P: ¿Les motiva especialmente poder salvarse en el Bernabéu?

R: Es una oportunidad, la siguiente. La tuvimos en casa ante el Deportivo, teníamos que ganar y no pudo ser. Ahora es el siguiente partido, en un gran escenario. Estaría increíblemente bien. Sabemos que no va a ser sencillo, pero tenemos que ir a por ello.

P: En el otro bando va a estar Zinedine Zidane. ¿Siente algo especial cuando estrecha la mano de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos?

R: Ahora es entrenador y también es de los mejores con todo lo que está consiguiendo. Estamos en Primera, hay grandes entrenadores. Estoy contento de estar aquí, de poder saludar a toda esa gente y de poder competir con cualquiera de ellos.

P: Hay una cosa que tienen en común, los dos han entrenado en Segunda B. ¿Ayuda eso cuando uno se sienta en un banquillo de Primera o se olvida?

R: No se olvida, es una experiencia que está ahí. A mi me ha ayudado seguro para poder seguir mejorando y a él me imagino que también. Ahora estamos en Primera pero te sirve para tener esa experiencia que yo creo que es importante para ir adaptándote a diferentes categorías.

P: Se dice que usted no se decidió a traer a Mariano como cedido. ¿Es cierto?

R: Me da la sensación de que el Leganés no ha tenido la oportunidad de firmar a Mariano nunca.

P: ¿Le hubiera gustado tenerle?

R: Y a Benzema. Pero... ¿Se ha dado alguna vez la oportunidad de poder traer a Benzema? No. Y a Mariano tampoco. No tiene ningún sentido. También me gustaría Lucas Vázquez. Y Asensio. Pero nunca se ha podido traer a alguno de esos.

P: ¿Se ha visualizado entrenando a un grande?

R: ¿Qué es grande y qué es pequeño? Lo que es grande es poder estar trabajando, poder estar entrenando en Primera. Esta es de las mejores ligas del mundo y solo tenemos la posibilidad de estar aquí veinte entrenadores. Para mí eso ya es grande.

P: Grande, por ejemplo, es un equipo que aspira a ganar la Liga de Campeones

R: En eso no pienso. Es difícil, se tendrían que dar muchas circunstancias y poco a poco ir quemando etapas e ir viendo. Yo estoy contento de donde estoy y de cómo van las cosas. Luego ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar.

P: De momento, en el corto plazo, todo el mundo está pendiente de su futuro. ¿Seguirá?

R: A día de hoy no lo sé, tengo dudas. Son cinco años y tengo que ver las sensaciones, las valoraciones de todo lo que ha ocurrido siempre las hago a final de temporada. El último mes también es importante. Ya veremos. Leganés es un sitio que para mi es bueno, es cómodo, donde estoy bien. Pero siempre tienes que pensar también cuándo es el momento. En esas dudas estoy. Tendré que resolverlo con mi cabeza.

P: Eibar, Real Sociedad, Athletic, Espanyol... suena para media liga. ¿Su continuidad está en manos de terceros?

R: No. Está en lo que yo crea que tengo que hacer. Igual decido no seguir aquí y no tengo ningún equipo para poder trabajar. O sí. A día de hoy estoy centrado en acabar esto, en ver qué sensaciones hay. En el momento que decida lo comunicaré y ya está, sin más.

P: Hábleme de la temporada. Con menos exigencia en la Copa y un retoque en el mercado de invierno... ¿Estarían peleando por Europa?

R: No, estaríamos igual. Creo que estamos haciendo una gran temporada y podría acabar siéndolo si conseguimos el objetivo. En el mercado de invierno deberíamos haber elegido otra historia. No fue así y nos ha dado para lo que nos ha dado. Creo que hemos sido muy solventes con los problemas que hemos tenido compitiendo en Primera. Si conseguimos mantener la categoría habrá sido un gran año.