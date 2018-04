Garitano: "No me voy a precipitar"

Leganés (Madrid), 26 abr (EFE).- Asier Garitano continúa sin aclarar si seguirá al frente del Leganés y, en declaraciones a EFE, afirmó que no quiere precipitarse al tomar la decisión definitiva sobre su futuro.

El club es uno de los más interesados en saber cuanto antes lo que decide Garitano y, de hecho, el vicepresidente Felipe Moreno reconoció en un programa de radio que han contactado con otros entrenadores.

"No es ninguna presión, entiendo que la gente tiene que hacer su trabajo. Yo tampoco tengo plazos. Entiendo que ellos, yo y todo el mundo querríamos saber dónde vamos a estar el año que viene o quién va a ser el entrenador del Leganés. Pero no me voy a precipitar", dijo Garitano.

"Queda un mes de competición, hay que ver qué sensaciones hay y tengo que ver qué sensaciones tengo yo. Si luego en el camino el Leganés decide firmar a otro entrenador, yo encantado. Es así y entiendo que sea así", explicó.

Asimismo, no cree que sepa algo antes de final de mes: "Vamos al Bernabéu, luego tenemos el Levante. Vamos a ver si conseguimos salvarnos. Y una vez conseguido eso matemáticamente, que ojalá pueda ser esta semana pero podría ser más adelante, ir viendo cómo va el día a día de todo".

En la entrevista realizada a Felipe Moreno por 'Hora blanquiazul', el vicepresidente habló de la idea de destinar cuarenta millones de euros al proyecto deportivo y opinó que podían llegar a jugar competiciones europeas en el futuro.

Al respecto, Garitano manifestó: "El Leganés tiene que ir creciendo y va haciéndolo. El margen de mejora era una barbaridad. Se podían mejorar sobre todo las instalaciones y a día de hoy el club está organizado. Pero que esté organizado y tenga cuarenta millones de euros para el tema deportivo no quiere decir absolutamente nada. Parece que hablas de cuarenta millones como si fuese una barbaridad y seguramente seas no sé si el peor equipo de Primera, pero habrá dos o tres que estén ahí".

"Para poder primero hablar de Europa creo que un equipo tiene que doblar esos presupuestos y aún así es difícil y complicado. El único objetivo que debe tener el Leganés es intentar mantener la categoría, mejorar respecto a lo que hizo la temporada anterior, no mirar a los demás... y a Europa menos, creo yo a día de hoy", agregó.

En cuanto a su futuro, admite que le da vueltas: "A día de hoy no lo sé, tengo dudas. Son cinco años y tengo que ver las sensaciones, las valoraciones de todo lo que ha ocurrido siempre las hago a final de temporada. El último mes también es importante. Ya veremos. Leganés es un sitio que para mi es bueno, es cómodo, donde estoy bien. Pero siempre tienes que pensar también cuándo es el momento. En esas dudas estoy. Tendré que resolverlo con mi cabeza".

Preguntado por el posible interés de otros clubes y sobre si su futuro está en manos de terceros, señaló: "No. Está en lo que yo crea que tengo que hacer. Igual decido no seguir aquí y no tengo ningún equipo para poder trabajar. O sí. A día de hoy estoy centrado en acabar esto, en ver qué sensaciones hay. En el momento que decida lo comunicaré y ya está, sin más".

Además analizó los movimientos en el mercado de invierno, en el que no pudo cerrarse la llegada de un medio centro: "He dicho más de una vez lo que yo quería para equilibrar plantilla y potenciar el grupo. Dejamos salir a Érik Morán y a Mamadou Koné, no incorporamos a ningún jugador para que nos pudiera ayudar. Debilitamos la plantilla y luego encima tuvimos algún problema en algunas posiciones".

"La gente ha tenido que hacer un sobreesfuerzo fuera de lo normal y valoro mucho el trabajo de los jugadores y de todo el mundo para conseguir mantener la categoría. Parece que lo has hecho sencillo y es todo lo contrario, ha sido difícil y complicado", añadió.

Su deseo era la llegada de Nemanja Maksimovic, jugador del Valencia: "No se pudo. El Valencia al final no le dejó salir y se quedó allí. Pero a mi me hubiese gustado porque creo que nos hubiera dado equilibro y competencia en posiciones que nos hacía falta bastante".

Por otro lado, el técnico manifestó cómo le gustaría que le recordara Leganés en el futuro, se vaya ahora o más adelante: "Yo soy uno más de ellos. Mucha gente me conoce, estoy en el día a día con ellos. Con que digan que pasé por aquí y que era un buen tipo, que era un tío normal, ya está. Tampoco quiero que empiecen a echar cohetes ni nada".