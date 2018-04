(Previa) El Levante quiere aprovechar la marejada en el Sevilla para sellar la permanencia

26/04/2018 - 18:29

El Levante UD podría certificar este viernes en el Ciutat de València (21.00 horas) su permanencia en LaLiga Santander para lo que necesita sumar los tres puntos ante un Sevilla que llega a la cita revuelto y necesitado tras la final de la Copa del Rey al partido que abre la trigesimoquinta jornada del campeonato.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La gran victoria en San Mamés ha dejado a los 'granotas' con nueve puntos de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña y con sólo doce por jugarse, además de tener el 'goal-average' general casi ganado, por lo que la victoria significaría la permanencia. Además, un punto o incluso una derrota podría valer ya que el conjunto coruñés recibe al líder FC Barcelona y sólo le vale ganar.

Otro factor que puede favorecer a los de Paco López es que, a la solidez que están mostrando desde la llegada de este al banquillo, recibirán a un Sevilla que ha vivido unos días de mucho ajetreo tras el 5-0 de la final copera ante el Barça y el enfado de su afición.

Vincenzo Montella llega confirmado en el cargo, pero obligado a conseguir clasificación europea, mientras que al francés Steven Nzonzi se le abrió un expediente por salir de fiesta tras la derrota y no ha entrado en la convocatoria, por lo que apunta el club "unas molestias en el tendón rotuliano derecho". Además, Óscar Arias dejará de ser director deportivo en cuanto acabe LaLiga.

Bajo estas turbulencias, el conjunto sevillista, que aún tiene un partido menos contra el Real Madrid, deberá arañar los tres puntos para defender la ahora preciada séptima plaza y no renunciar ni a la quinta que posee el Betis ni a la sexta del Villarreal. Para ello también tiene que mejorar a domicilio, su talón de Aquiles de nuevo, ya que no ha ganado en sus tres últimas salidas (Butarque --2-1--, Balaídos --4-0-- y Riazor --0-0--).

Pero no lo tendrá fácil ante un Levante que con su nuevo técnico ha sumado 16 de los últimos 21 puntos posibles y que ha ganado sus últimos tres duelos ante su afición. El equipo valenciano ya fue capaz de empatar sin goles en el Ramón Sánchez-Pizjuán, resultado que le terminó por costar el puesto a Eduardo Berizzo y ahora podría repetir sentencia para Montella.

Paco López pierde al sancionado Jefferson Lerma, cuyo puesto parece que será para Lukic, y podría mantener en el once al macedonio Bardhi, gran protagonista el pasado lunes con dos goles de falta en dos minutos. El Sevilla, por su parte, no parece que vaya a cambiar el once del pasado sábado, salvo en la parte ofensiva donde Ben Yedder y Sandro esperan su oportunidad.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Viernes 27.

Levante - Sevilla. González González (C.Castellano-leonés) 21:00.

-Sábado.

Espanyol - Las Palmas. González Fuertes (C.Asturiano)13:00.

Real Sociedad - Athletic Club. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16:15.

Real Madrid - Leganés. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 18:30.

Villarreal - Celta. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 20:45.

-Domingo.

Getafe - Girona. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 12:00.

Alavés - Atlético Madrid. Fernández Borbalán (C.Andaluz)16:15.

Valencia - Eibar. Jaime Latre (C.Aragonés) 18:30.

Deportivo - Barcelona. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)20:45.

-Lunes.

Real Betis - Málaga. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 21:00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PTSPJPG PE PPGFGC.

1. FC Barcelona833325808319.

2. Atlético de Madrid723421945418.

3. Real Madrid CF 683320858036.

4. Valencia CF 663420686236.

5. Real Betis 5634175 125453.

6. Villarreal CF 5133156 124540.

7. Sevilla FC 4833146 134152.

8. Getafe CF4834139 123931.

9. Girona FC4734138 134652.

10. RC Celta de Vigo 4534129 135347.

11. Real Sociedad 4334127 156054.

12. SD Eibar4334127 153747.

13. Deportivo Alavés 4134132 193447.

14. Athletic Club 4034 9 13 123742.

15. CD Leganés 4034117 162841.

16. RCD Espanyol 3934 9 12 132840.

17. Levante UD 3734 8 13 133249.

18. Deportivo de La Coruña 2834 6 10 183265.

19. UD Las Palmas 2134 56 232269.

20. Málaga CF 2034 55 242251.