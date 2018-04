Montella: "He visto al equipo con motivación para cambiar"

26/04/2018 - 18:32

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, se mostró "motivado y tranquilo" para el partido de este viernes ante el Levante, el primero tras la derrota en la final de Copa del Rey y todo lo que ha desencadenado, y afirmó que ha visto a sus hombres "con motivación para cambiar lo de los últimos partidos", dejando claro que no le parecería "una mala temporada" si logran la clasificación para Europa.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"El martes trabajamos todos juntos y estoy motivado para el próximo partido, con las mismas ganas de siempre y tranquilo, porque he visto al equipo con motivación para cambiar lo de los últimos partidos. Ante el Levante hay una cita importante para ganar y perseguir ese objetivo de entrar en Europa", expresó Montella este jueves en rueda de prensa recogida por la web del club.

El italiano recalcó que tiene "una buena relación" con el director deportivo Óscar Arias, que dejará su cargo el próximo 20 de mayo, al que considera "un gran profesional". "No puedo valorar el porqué de las decisiones del club, pero creo que hasta el final nos puede ayudar, como hasta ahora", admitió.

"No me preocupo de lo que no puedo controlar. Trabajo con fuerza, confianza y las ganas de siempre. Preparamos el partido ante el Levante sabiendo dónde hemos fallado y qué cosas buenas hemos conseguido. No me preocupo porque el trabajo de entrenador es así, que cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes tienes la culpa de todo. Hay que tener equilibrio porque es importante que los jugadores sientan la confianza necesaria y puedan jugar con tranquilidad", añadió cuestionado sobre su futuro.

El preparador sevillista apuntó que tanto el presidente José Castro como el Consejo de Administración escucharon sus "explicaciones" tras el 5-0 de la final de Copa del Rey y hizo "un análisis general de la temporada" desde su llegada. "Mostré mi confianza en llegar a la Europa League. Hemos hecho partidos malos, como la final, pero si estamos en Europa al final, para mí no será una mala temporada, aunque cada uno puede tener su opinión", aseveró.

"He entendido que en todas partes es igual. Cuando hay una gran ilusión y la cosa no sale bien, todo se vuelve negativo. Entiendo la respuesta de la afición porque tenía mucha ilusión, al igual que nosotros, pero ahora tenemos que dejar eso de lado y estar unidos, porque hay que entrar en Europa y unidos será más fácil", prosiguió Montella.

El italiano tiene claro que "luego cada uno tomará sus decisiones", pero que lo principal ahora es "dar apoyo a los jugadores", que han comprendido "este momento particular". "Tienen ganas de cambiarlo. Ahora hay un partido a la semana y prepararlo es más fácil. Hay que jugar con ganas, entender el momento y jugar con equilibrio y tranquilidad", subrayó.

"Tenemos cinco partidos y quiero que todo dependa de nosotros. Hay que pensar que podemos ganar al menos cuatro de esos cinco partidos para estar tranquilamente clasificados para Europa", puntualizó el preparador del conjunto hispalense.

"SE DECÍA QUE BERIZZO CAMBIABA DEMASIADO Y AHORA QUE YO NADA"

En cambio, no entiende que se diga que no rota porque cree que ha cambiado "mucho" a sus jugadores. "Cuando llegué implantamos una nueva manera de jugar, diferente a la de Berizzo y con otros principios de juego. Había que hacerlo con la misma plantilla y dejarle claro a los jugadores lo que quería de ellos. He cambiado jugadores, pero si los cambias a todos no puedes tener una identidad", comentó.

"Cada entrenador tiene su pensamiento, pero en la temporada he cambiado aunque no podíamos casi entrenar al jugar cada tres días. Cuando se pierde, siempre se toman malas decisiones. Antes de Berizzo se decía que cambiaba demasiado y ahora que Montella no cambia nada. Si se logran resultados todo va bien y si no todo va mal", lamentó el exdelantero.

También, tras reconocer que han hecho "partidos muy malos" y que se ha podido "equivocar", se quejó de que hubiese "la sensación" de que sus hombres no habían "corrido" en la final copera, cuando los datos demostraron que lo hicieron "más que nunca". "No competimos porque el rival fue muy superior y no tuvimos la confianza necesaria para afrontarlo. Intentamos ganar y hacer un partido perfecto, pero no lo conseguimos", zanjó.

Finalmente, se refirió al francés Steven Nzonzi, al que se le ha abierto un expediente por salir tras la derrota ante los azulgranas. "Cometió un error grave y ha pedido disculpas a los compañeros y a la afición. También es un asunto del club, no solo del entrenador. El grupo ha entendido mi decisión, pero no quiero comentarla", sentenció.