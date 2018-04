Ya hay fecha para el adiós de Iniesta: este viernes hará oficial su salida del Barcelona

Primero se lo comunicará al vestuario; después, rueda de prensa

El Barcelona le homenajeará en la última jornada de LaLiga

Foto: EFE.

Andrés Iniesta se va del Barcelona. Aún no es oficial, pero falta poco para ello. Según informa la prensa catalana, el anuncio por parte del de Fuentealbilla se hará este viernes. Antes de acabe abril, el '8' certificará su adiós al club de toda su vida.

Tanto Sport como Mundo Deportivo coinciden en la fecha. Iniesta comunicará primero a sus compañeros que se va del Barcelona para irse a China, probablemente al Chongqing Dangdai Lifan. Tras este gesto para con sus amigos, hará oficial la decisión, junto al propio Barcelona.

Será una rueda de prensa en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí, con el halo protector del club. Sin embargo, Iniesta hará en privado una despedida con sus más íntimos, que ya sabían la decisión, al igual que la directiva.

El Barcelona realizará un homenaje a Iniesta, pero no será ahora, sino al final de Liga. En el último partido que el manchego dispute en el Camp Nou, levantará el trofeo de campeón de Liga (si no hay sorpresas) y se llevará el último aplauso de los suyos. El mejor broche a una etapa de oro en Can Barça.