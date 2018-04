Zidane afirma que si Nacho "no está al cien por cien difícilmente va a jugar"

Madrid, 27 abr (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que Nacho Fernández haya recaído de su lesión y aseguró que "su progresión es normal", aunque no dejó un mensaje optimista de cara a recuperarlo para la vuelta de semifinales ante el Bayern y aseguró que "difícilmente va a jugar" si no está al cien por cien.

Las necesidades del Real Madrid en el lateral derecho por la lesión muscular de Dani Carvajal no impulsarán a Zidane a forzar a Nacho. Así lo dejó entrever el técnico madridista, que aseguró no arriesgará el martes ante el Bayern Múnich.

"Nacho no ha recaído de nada, su progresión es normal y lo que está haciendo, lo hace bien. Es verdad que tras un mes no ha entrenado con el equipo y hay que tenerlo en cuenta, pero día a día está mejor. No queremos arriesgar para nada y lo más importante para nosotros es recuperarlo para el grupo, que entrene con normalidad para luego entrar en la dinámica del equipo para los partidos", aseguró en rueda de prensa.

Zidane valoró las bajas de Carvajal e Isco Alarcón ante el Bayern y extendió el mensaje de no forzar a ningún jugador. "Perder a dos jugadores siempre es difícil pero al mismo tiempo no podemos hacer nada, es lo que hay. Vamos a ver ahora día a día como se recuperan".

"Como siempre estoy seguro de no arriesgar en nada con Isco, con Nacho, con Carvajal ni con nadie. Si el jugador no está al cien por cien no estará con el grupo y difícilmente van a jugar".