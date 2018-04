Emery dejará el PSG a final de temporada

Thomas Tuchel será previsiblemente su sustituto

Unai Emery, entrenador del PSG. Foto: Reuters

El entrenador español Unai Emery ha anunciado este viernes en rueda de prensa que dejará de ser el entrenador del PSG a final de temporada. "He comunicado a mis jugadores que he mantenido una reunión con el presidente Al-Khelaïfi y con el director deportivo Antero Henrique y hemos decidido no seguir juntos la próxima temporada"., ha dicho.

"Quiero agradecer a los dirigentes, a mis colaboradores y a los futbolistas", ha añadido el técnico. Dicha información había sido publicada en un primer momento por L'Equipe y posteriormente ha sido con firmada por el club. Thomas Tuchel será previsiblemente su sustituto.

El técnico de Hondarribia dejará su puesto en la capital francesa sin haber realizado un gran papel en la Champions League, objetivo principal del propietario Nasser Al-Khelaïfi.

Finalmente Emery se marchará con el título de la Ligue 1 y de la copa francesa. Las dos temporadas de Emery en el PSG han estado marcadas por las constantes polémicas con varios jugadores de su plantilla como Neymar, Cavani, Draxler o Meunier.