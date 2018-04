Zidane: "Iniesta merecía el Balón de Oro en 2010"

27/04/2018 - 14:44

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, elogió al centrocampista blaugrana Andrés Iniesta, quien ha anunciado su salida del club después de 22 años, asegurando que "merecía el Balón de Oro en 2010", el año en que España ganó el Mundial de Sudáfrica.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"He admirado a Iniesta por cómo jugaba. Creo que no hay que hablar de títulos individuales. Tal vez no ha ganado el Balón de Oro, pero creo sinceramente que lo merecía, sobre todo cuando ganó el Mundial", señaló Zidane en rueda de prensa.

El técnico francés calificó al de Fuentealbilla como un "jugador extraordinario en el mundo del fútbol", desmarcándose de cualquier roce fruto de la histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona.

Pese a que Zidane no conoce "personalmente" a Iniesta, sí ha resaltado su "carácter reservado" durante las pocas ocasiones en las que han coincidido. "Sólo tengo buenas palabras para él y admiración por su fútbol y por cómo es como persona. Le deseo lo mejor para su futuro", recalcó.