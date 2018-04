Bordalás: "Lo que venga ahora será un premio"

Getafe (Madrid), 27 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su objetivo principal de esta temporada era la salvación y que, una vez conseguida, todos los éxitos que vengan después serán un "premio".

El técnico del conjunto madrileño tiene opciones de dejar al Getafe en puestos europeos a final de curso. A cuatro jornadas para el final es octavo, empatado con un partido más que el Sevilla en la séptima posición, y se enfrentará a otro rival directo, el Girona. Sin embargo, Bordalás sólo piensa en ir partido a partido.

"Nunca hago cuentas y nunca las he hecho. No es una máxima del "Cholo" Simeone, es una máxima del fútbol. Tenemos experiencia suficiente para saber que hacer cuentas vale de poco. Siempre lo he hecho así. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Cholo y, desde que entreno, siempre ha sido ese mi pensamiento", dijo.

"El objetivo del equipo no es ese (Europa). La afición está feliz y contenta y sabe lo que pasó hace dos temporadas con ese descenso. El objetivo es conseguir los puntos para la salvación y afortunadamente se ha conseguido en un tiempo récord. Todos estamos contentos y lo que venga será un premio", añadió.

Sin embargo, Bordalás dejó claro que por fortuna para el Getafe, su equipo aún tiene posibilidades de quedar "más arriba" en la clasificación y mejorar lo que han hecho hasta el momento.

"Lo importante es intentar ganar el domingo y centrar todas nuestras energías en ello. Hay muchos equipos que están peleando por ello y va a ser muy complicado. Mi discurso al futbolista es que el techo se lo pone uno mismo. Tenemos que aspirar a lo máximo y lo máximo es ganar el próximo partido", resaltó.

Bordalás aseguró que el próximo choque ante el Girona será "muy importante" y del resultado que salga de ese partido se conocerán las posibilidades que tiene el Getafe de terminar la temporada en puestos europeos.

"Ahora el objetivo es ganar al Girona. Apenas hay diferencia en la clasificación, sólo hay un punto. Es un partido vital y no podemos mirar más allá. Siempre he dicho lo mismo. El fútbol es así, es la realidad, no se pueden hacer pronósticos. Si no ganas, dejas de hablar de esa posibilidad. Es un partido muy importante y muy difícil", dijo.

"Son un equipo que compite muy bien, que está haciendo una magnífica temporada. Conocemos al Girona y a su técnico. Es un equipo que rinde a gran nivel. Va a ser un partido muy disputado. Los dos queremos estar lo más arriba posible. Para ganar tenemos que dominar facetas del juego muy importantes", agregó.

Asimismo, indicó que jugar el partido en el Coliseum Alfonso Pérez ante una afición muy "ilusionada", obligará al Getafe a "darlo todo" y a hacer "un gran partido". Por eso, declaró, sus futbolistas están "mentalizados" para afrontar el partido.

"A principios de temporada habríamos firmado la posibilidad de estar a estas alturas bastante arriba", añadió.

Por último, tuvo buenas palabras para el técnico del Girona, Pablo Machín: "Creo que es un gran entrenador. Le tengo mucho respeto, le conozco desde hace temporadas", concluyó.