Garitano: "Nadie sabe que va a pasar con mi futuro, ni yo tampoco"

27/04/2018 - 15:59

El entrenador del CD Leganés, Asier Garitano, aseguró que "nadie sabe que va a pasar" con su futuro, ni él mismo, en una rueda de prensa en la que avisó que irán al Santiago Bernabéu a "jugar un gran partido y conseguir la permanencia" ante el Real Madrid en la jornada 35 de LaLiga Santander.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Nadie sabe que va a pasar con mi futuro, ni yo tampoco. El 1 de julio decidiré mi futuro, una vez finalice mi contrato y acabe la temporada. Ya habrá tiempo suficiente para todo el mundo", declaró este viernes Garitano sobre su posible renovación en el club 'pepinero'.

Además, preguntado por la posibilidad de certificar la permanencia en el feudo blanco, el preparador guipuzcoano avisó que irán "con la misma idea y las mismas intenciones" que fueron en Copa, donde ganaron y eliminaron a los blancos. "Vamos a un gran escenario contra un gran rival pero tenemos que jugar un gran partido para sacar algo y conseguir la salvación", explicó el de Bergara que confirmó las bajas de Omar Ramos, Ezequiel Muñoz y Alex Szymanowski.

"Me hubiese gustado salvarnos aquí ante el 'Depor' si hubiésemos ganado, no pudo ser. El siguiente partido es este y no queremos mirar a otros resultados. Cuando tienes esa ventaja, céntrate en lo tuyo e intenta hacer tu trabajo bien. Se nos da la posibilidad y vamos a ir a por ello", añadió desde sala de prensa.

Sobre el duelo copero (1-2), Garitano cree que los blancos les "respetaron pero estarían confiados de que iban a ganar". "Todo el mundo respeta al rival. Ellos venían de ganar aquí, pero esto es fútbol y nadie en la historia le había dado la vuelta a una eliminatoria contra el Real Madrid, y ha sido el Leganés", detalló un técnico blanquiazul que aseguró también que van a intentar ganar dos veces en una temporada en el Bernabéu, un dato que no sabe "si lo ha hecho alguien".

Preguntado por el rival, inmerso en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern, Garitano afirmó que "el Real Madrid está acostumbrado" a jugar cada tres días. "El nivel de ellos va a ser muy bueno, ya sea con jugadores diferentes. Estamos hablando del Madrid, tiene una gran plantilla con jugadores muy enchufados", destacó.

"Cristiano no tiene costumbre de jugar contra nosotros, me imagino que no lo hará. Son todos increíblemente buenos, veremos lo que nos encontramos. Estarán los mejores para jugar contra nosotros. Los que estén van a hacer daño seguro y vamos a ver nuestra respuesta", sentenció.

Por último, el vasco, hijo adoptivo de Leganés, declaró que la parece "fenomenal" el posiblemente nombramiento de Dani Carvajal, natural de la ciudad del sur de Madrid, como hijo predilecto de la ciudad, tras las palabras del alcalde este jueves. "Otro hermano más", sentenció.